Sınıf Arkadaşını Öldüren 13 Yaşındaki Çocuğa Müebbet Hapis

Çin’in Hebei eyaletinde geçtiğimiz mart ayında 13 yaşındaki iki çocuk, sınıf arkadaşları Wang'ı kürekle öldürüp, terk edilmiş bir seraya gömdü. Soy ismi Zhang olarak açıklanan çocuk müebbet hapis cezasına, iş birlikçisi olduğu söylenen arkadaşı Li ise 12 yıl hapse mahkum edildi.

Çin, 2021 yılında ceza ehliyeti yaşını 14'ten 12'ye düşürdü fakat çocukların idam cezasından muaf tutulmasına karar verdi. Mahkeme, hüküm giyen çocukların eylemlerinin vahşice olduğu ve suç işlendiği sırada her ikisinin de 12-14 yaşları arasında olduğu gerekçesiyle yaptıklarından cezai olarak sorumlu tutulmaları gerektiğine hükmetti.

Öldürülen Wang'ın ailesi ve avukatları mart ayında yaptıkları açıklamada, Wang'ın okulda 3 sınıf arkadaşı tarafından uzun süredir zorbalığa uğradığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Zhang, 3 Mart'ta sınıf arkadaşı Wang'ı bir scooter ile seraya götürdü, Li de arkadaşı Ma ile bir scooterla olay yerine gitti. Li, yolda Ma'ya Zhang'ın Wang'ı öldürmek için kurduğu planı anlattı. Dört çocuk seraya ulaştığında Zhang, Wang'a kürekle saldırmaya başladı ve Li de ona yardım etti. Saldırıya tanık olan Ma, seradan ayrıldı. Zhang ve Li arkadaşları Wang’ı gömdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Zhang cinayeti işledikten sonra Wang'ın telefonunu kullanarak Li'ye ve kendisine para aktardı. Zhang öldürdüğü arkadaşının telefonundan SIM kartı çıkararak, Ma'ya hattı yok etmesini söyledi.

Ma'nın soruşturma sonunda cinayeti anlattığı ve ekibi suç mahalline götürdüğü belirtildi. Mahkeme, Zhang'ın suçu planladığına ve arkadaşlarını da suça dahil olmaya teşvik ettiğine karar verdi. Li, suça aktif olarak katıldığı ve parayı Zhang ile paylaştığı için iş birlikçi olarak ceza aldı. Ma'nın ise cinayete dahil olmadığı gerekçesiyle suç işleyen çocuklara yönelik ıslah eğitimi alacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA