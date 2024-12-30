İsrail Başbakanı Netanyahu Ameliyattan Sonra Hastane Sığınağına Alındı

İsrail Başbakanlık Ofisi, prostat ameliyatı olan Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, roket ve füze saldırılarına karşı Netanyahu'nun hastanenin yer altı bölümündeki özel odaya alındığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu Ameliyattan Sonra Hastane Sığınağına Alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, prostat ameliyatı oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahun son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ameliyatın başarılı geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, ameliyatın komplikasyonsuz sona erdiği belirtildi.

"Başbakan uyandı, iyi durumda ve bilinci tamamen açık” denilen açıklamada roket ve füze saldırılarından endişe edildiği için Netanyahu'nun hastanenin yer altı bölümündeki özel hasta odasına alındığı bildirildi.

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Kaynak: DHA

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