Biden'dan Ukrayna'ya 2.5 Milyar Dolar Değerinde Veda Busesi

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek güvenlik yardımı sağlanacağını duyurdu. Görev süresinin son haftalarını Ukrayna'ya desteği artırmak için kullanan Biden, bu yardımın Rusya ile savaşan Kiev'in konumunu güçlendirmek için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Biden açıklamasında “Benim talimatımla ABD, görev sürem boyunca Ukrayna'nın bu savaştaki direncini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ULAŞMASI UZUN ZAMAN ALACAK

Bu yardım paketi, ABD stoklarından çekilen 1,25 milyar dolarlık askeri desteği ve Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) kapsamında sağlanan 1,22 milyar dolarlık yardımı içeriyor. USAI programı ile sağlanan askeri teçhizat doğrudan Amerikan stoklarından değil, savunma sanayiinden ya da uluslararası ortaklardan tedarik ediliyor. Bu da ekipmanın savaş alanına ulaşmasının aylar ya da yıllar sürebileceği anlamına geliyor.

RUSYA'DAKİ KUZEY KORE GÜÇLERİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üç yılına yaklaşılırken, Moskova'nın son dönemde savaş pozisyonlarını güçlendirmek için Kuzey Kore birliklerini kullandığı belirtiliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore güçlerinin Ukrayna'daki çatışmalarda ön saflarda ağır kayıplar verdiğini söyledi. Kirby, yalnızca geçen hafta Rusya'nın Kursk bölgesinde bin askerin öldüğünü ya da yaralandığını belirtti.

Biden, yeni yardım paketinin Ukrayna'ya hem acil ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlayacağını hem de hava savunma sistemleri, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini güvence altına alacağını ifade etti.

TRUMP DÖNEMİ VE YARDIMLARIN GELECEĞİ

Washington, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya toplamda 175 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulundu. Ancak 20 Ocak'ta görevde Joe Biden'ın yerini alacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'ın, Ukrayna'ya yönelik yardımları aynı hızda sürdüreceği belirsizliğini koruyor.

Seçim kampanyası sırasında Trump, ABD'nin Ukrayna çatışmasına müdahil olma düzeyini sorgulamış ve Avrupalı müttefiklerin bu mali yükü daha fazla üstlenmesi gerektiğini savunmuştu. Ayrıca, savaşın hızlı bir şekilde sona erdirilmesi gerektiğini de vurgulamıştı.

Biden'ın açıkladığı yeni yardım paketi, Ukrayna'nın savaş alanındaki direncini artırmak için kritik bir dönemde geldi ve ABD'nin bu mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak Trump yönetiminin bu politikalara nasıl yaklaşacağı önümüzdeki haftalarda daha netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi