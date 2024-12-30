179 Kişi Hayatını Kaybetmişti: O Uçakla İlgili Dikkat Çeken Ayrıntı

Güney Kore’de seyahat sektöründen yetkililer, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, Jeju Air Hava Yolu şirketine ait kaza yapan uçağın, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla daha uygun fiyata tur uçuşları yaptığını bildirdi.

Turlar kapsamında Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını aktaran yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu söyledi.

Jeju Air'in, ülkedeki diğer hava yolu firmalarına göre aylık ortalama en çok uçak kullanan firmalardan biri olduğu ifade edildi.

SIKI DENETİMLER UYGULANACAK

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Politikası Şefi Joo Jong-wan, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Joo, Muan şehrinde dün meydana gelen kazaya neden olan iniş takımlarındaki arızanın, havayolu şirketine ait bir başka uçakta daha görülmesinin ardından Jeju Air hava yolu şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"İniş takımı olaylarına karşılık sıkı havacılık güvenliği denetimleri uygulamayı planlıyoruz." diyen Joo, uçak kazasının ardından yerli havayolları tarafından işletilen tüm Boeing 737-800 tipi uçakların söz konusu denetimlere tabi tutulacağını kaydetti.

Kaynak: DHA