Ortaya Çıkan Gizli Mezarlar Dehşete Düşürdü! 15 Erkek Cesedi Bulundu
Yüksek suç oranıyla dikkat çeken Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. Bir kasabada bulunan 11 gizli mezarda 15 erkek cesedi bulundu.
Sık sık çete savaşları ve faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen Güney Amerika ülkesi Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde yine ürküten bir olay meydana geldi.
Chiapas Valisi Eduardo Ramírez Aguilar, eyaletteki La Concordia kasabası yakınlarındaki iki farklı arazide 11 gizli mezar tespit ettiklerini açıkladı.
Aguilar, mezarlarda 15 erkek cesedi bulduklarını belirterek, olaya ilişkin silah ve uyuşturucu taşıyan 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Kaynak: DHA