Faciadan Mucize Kurtuluş: 179 Kişinin Öldüğü Uçaktan Nasıl Sağ Çıktılar?

Güney Kore’nin Muan şehri, tarihinin en büyük havacılık kazalarından biriyle sarsıldı. Jeju Air’e ait bir yolcu uçağı, Bangkok’tan Muan’a gerçekleştirdiği sefer sırasında inişte kontrolden çıkarak büyük bir felakete neden oldu. 181 kişiyi taşıyan uçakta yalnızca iki kabin görevlisi hayatta kaldı. Kazadan sağ kurtulan bu iki kişinin koltuklarının uçağın kuyruk kısımlarına denk geldiği belirlendi.

Başkent Seul’ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak üzere alçalan uçakta ilk başta iniş takımlarının açılmadığı bildirildi. Bu teknik sorun nedeniyle uçak, kontrolsüz bir şekilde pist üzerinde gövdesi üzerine inmeye çalıştı. Ancak pilotun kontrolü sağlamasına imkan kalmadan uçak, havalimanını çevreleyen beton duvara çarparak infilak etti.

Yerel televizyon kanallarında yayınlanan görüntüler, uçağın kontrolsüz bir şekilde piste sürüklendiği ve pistin sonundaki beton duvarla temas ettiği anda büyük bir patlamanın meydana geldiğini gözler önüne serdi. Havalimanında görev yapan bir itfaiye yetkilisi, uçağın neredeyse tamamen yok olduğunu ve yolcuların hayatta kalma şansının son derece düşük olduğunu belirtti.

ŞANS ESERİ KURTULUŞ

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve kurtarma görevlileri, enkaza hızla müdahale etti. Çıkan yangını söndürmek için saatlerce uğraşan ekipler, uçakta yalnızca iki kabin görevlisinin sağ olduğunu tespit etti. Enkazdan çıkarılan bu iki kişi, uçağın kuyruk kısmında, 33A ve 33B numaralı koltukların yanında oturuyordu. Bu bölümün, uçağın diğer kısımlarına kıyasla çarpmanın etkilerinden daha az etkilendiği tahmin ediliyor.

Havacılık uzmanları, uçak kazalarında genellikle kuyruk kısmının çarpma anında daha az zarar görme ihtimali olduğuna dikkat çekerek, bu durumun hayatta kalma oranını artırabileceğini belirtti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Güney Kore Devlet Başkanlığı’na vekalet eden Choi, kazanın ardından 7 günlük ulusal yas ilan etti. Muan şehri ise "özel afet bölgesi" olarak tanımlandı. Choi, yaptığı açıklamada, kazanın nedenlerini araştırmak için her türlü çabanın gösterileceğini belirtti.

Sıkıyönetim soruşturması kapsamında azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti ve hükümetin bu tür bir trajedinin tekrar yaşanmaması için gereken adımları atacağını ifade etti.

HAVACILIK GÜVENLİĞİ SORGULANIYOR

Kaza öncesinde kontrol kulesinin, pilota olası bir kuş çarpmasına karşı uyarıda bulunduğu bildirildi. Ancak bu uyarıya rağmen iniş denemesine devam edildi. Havacılık editörü Geoffrey Thomas, kazayla ilgili kritik soruları gündeme getirdi. İniş takımlarının iniş sırasında mı hasar gördüğü yoksa hiç mi açılmadığı sorusunun kara kutu incelemesiyle netleşmesi bekleniyor.

Bangkok-Muan seferini gerçekleştiren uçakta toplam 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Yolcuların çoğunun Güney Kore vatandaşı olduğu, iki yolcunun ise Tayland uyruklu olduğu açıklandı. Yetkililer, yanmış kalıntılar nedeniyle kimlik tespit çalışmalarının uzun sürebileceğini belirtti.