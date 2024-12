İtfaiye Aracıyla Tren Çarpıştı: Feci Kaza Kamerada

ABD'nin Florida eyaletinde, itfaiye aracıyla trenin çarpışması sonucu 3'ü itfaiyeci 15 kişi yaralandı.

Delray Beach kentinde dün sabah, Orlando ve Miami arasında hizmet veren yolcu treni ile bir itfaiye aracının kafa kafaya çarpıştı.

3 itfaiyeci ile trende seyahat eden 12 kişinin yaralandı. Tren ve itfaiye aracının çarpışması kameraya yansıdı.

Three firefighters and a dozen passengers have been injured in Florida after a fire truck drove around the crossing arms into the path of a high-speed passenger train after waiting for a freight train to pass. pic.twitter.com/RPl8oEGSD2