İtfaiye Aracıyla Tren Çarpıştı: Feci Kaza Kamerada

ABD'de trenle itfaiye aracı çarpıştı. 15 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada.

İtfaiye Aracıyla Tren Çarpıştı: Feci Kaza Kamerada

ABD'nin Florida eyaletinde, itfaiye aracıyla trenin çarpışması sonucu 3'ü itfaiyeci 15 kişi yaralandı.

Delray Beach kentinde dün sabah, Orlando ve Miami arasında hizmet veren yolcu treni ile bir itfaiye aracının kafa kafaya çarpıştı.

3 itfaiyeci ile trende seyahat eden 12 kişinin yaralandı. Tren ve itfaiye aracının çarpışması kameraya yansıdı.

Şimdi de Almanya'da Uçak Kazası: Yaralılar VarŞimdi de Almanya'da Uçak Kazası: Yaralılar VarDünya
Havada Kâbus Bitmiyor: Son 1 Haftada 4 Uçak KazasıHavada Kâbus Bitmiyor: Son 1 Haftada 4 Uçak KazasıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Tren Kazası
Liderlikleriyle Dikkat Çeken 3 Burç! Her İşte Çok Başarılı Oluyorlar Liderlikleriyle Dikkat Çeken 3 Burç! Her İşte Çok Başarılı Oluyorlar
Şimdi'de Almanya'da Uçak Kazası: Yaralılar Var Bir Uçak Kazası Daha! Yaralılar Var
54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü? İşte Şaşırtan Hikayesi 54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü?
İsrail Gazze'de Hastaneye Nakledilen 4 Hastayı Alıkoydu! Birinin Durumu Ağır İsrail Gazze'de Hastaneye Nakledilen 4 Hastayı Alıkoydu