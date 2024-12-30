Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 541’e Çıktı

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybında artış sürüyor. Son olarak açıklanan verilerde toplam can kaybının 45 bin 541’e çıktığı kaydedildi.

Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 541’e Çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarında son 24 saatte 27 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 541’e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 451 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 149 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 541’e, yaralı sayısının ise 108 bin 338’e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nde çadırda yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, soğuk hava şartları nedeniyle hayatını kaybediyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre soğuk nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7’ye yükseldi.

Kaynak: İHA

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