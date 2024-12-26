Suriye'deki Dilenci Ağının Perde Arkası: Gizli Servis Değil, Çete! Kadın, Çocuk Herkesi Kullanıyorlar...

Suriye’nin başkenti Şam’da gizli servis El Muhaberat’ın nasıl bir yöntem kullandığını tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç anlattı.

'KADIN ERKEK ÇOCUK DEMEDEN…'

"El Muhaberat, kimin ne yaptığını gözlemlemek için dilencilerden bir ordu kurdu. Kadın erkek çocuk demeden herkesi kullanan El Muhaberat, camilerde, sokaklarda her yerde insanlardan faydalandı." diyen Koç, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Burada hala rejim güçleri olsaydı, cebinizden bir dolar çıksa gidip El Muhaberat’a söyleyeceklerdi. El Muhaberat ise gelip sizi alıp yıllarca sizden haber alınmamasını sağlayacaktı. Serbest bırakmak için yüzlerce dolar istiyorlar. Çünkü cebinizde dolar varsa onlara göre ya bir istihbarat örgütüne çalışıyorsunuz ya da kaynağı belirsiz bir paranız var.

Bu dilenciler esnafları da geziyordu, iyi iş yapanları El Muhaberat’a bildiriyordu. Ardından El Muhaberat dükkanlara gelip esnaflardan haraç alıyordu. Bir gizli servis gibi değil, çete gibi davranıyordu."

Kaynak: tv100