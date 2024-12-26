Suriye'deki Dilenci Ağının Perde Arkası: Gizli Servis Değil, Çete! Kadın, Çocuk Herkesi Kullanıyorlar...
Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin düşmesinin ardından Suriye İstihbarat Genel Müdürlüğü ya da bilinen adıyla el-Muhaberat’ın nasıl bir yöntem kullandığı merak ediliyor. Bir gizli servisten çok çete gibi çalışan Suriye gizli servisi El Muhaberat, sahada dilencileri kullanarak kimin nerede ne yaptığına dair bilgiler topluyordu. Dilencilerden adeta ordu kuran El Muhaberat kadın erkek çocuk demeden herkesi kullandığı de belirtildi.
Suriye’nin başkenti Şam’da gizli servis El Muhaberat’ın nasıl bir yöntem kullandığını tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç anlattı.
'KADIN ERKEK ÇOCUK DEMEDEN…'
"El Muhaberat, kimin ne yaptığını gözlemlemek için dilencilerden bir ordu kurdu. Kadın erkek çocuk demeden herkesi kullanan El Muhaberat, camilerde, sokaklarda her yerde insanlardan faydalandı." diyen Koç, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Burada hala rejim güçleri olsaydı, cebinizden bir dolar çıksa gidip El Muhaberat’a söyleyeceklerdi. El Muhaberat ise gelip sizi alıp yıllarca sizden haber alınmamasını sağlayacaktı. Serbest bırakmak için yüzlerce dolar istiyorlar. Çünkü cebinizde dolar varsa onlara göre ya bir istihbarat örgütüne çalışıyorsunuz ya da kaynağı belirsiz bir paranız var.
Bu dilenciler esnafları da geziyordu, iyi iş yapanları El Muhaberat’a bildiriyordu. Ardından El Muhaberat dükkanlara gelip esnaflardan haraç alıyordu. Bir gizli servis gibi değil, çete gibi davranıyordu."
Kaynak: tv100