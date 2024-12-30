Dünyanın En Zeki Kişisinden 'Dedikodu Yapın' Tavsiyesi

Dünyanın en yüksek IQ seviyesine sahip Kim Younghoon, kendisi gibi IQ puanı yüksek kişilerin dedikodu haberlerini takip etmesinin çok faydalı olduğunu dile getirdi. Kim, kendisinin kaygı bozukluğuyla bu şekilde mücadele ettiğini belirtti.

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Dünyanın En Zeki Kişisinden 'Dedikodu Yapın' Tavsiyesi

Dünyada 276 puanla kayıtlara geçen en yüksek IQ'ya sahip kişi olan Güney Koreli Kim Younghoon, IQ puanı yüksek kişilerin, "dedikodu" içerikli haberleri takip etmesinin kaygı bozukluğuna (anksiyete) çok iyi geldiğini düşündüğünü söyledi.

Kim, Us Weekly dergisine verdiği röportajda pop kültürüne olan sevgisinin, sağlığı için önemli olduğunu ifade etti. Eğlence dünyasını ve ünlüler hakkındaki "dedikodu" içerikli haberleri takip etmenin kendi kaygı bozukluğuna da iyi geldiğini söyleyerek, ünlülerin yeni fikirler üretmeye yardımcı olduğunu anlattı.

Dünyanın En Zeki Kişisinden 'Dedikodu Yapın' Tavsiyesi - Resim : 1

'IQ YÜKSEK OLUNCA DEDİKODU İHTİYACI ARTIYOR'

Röportaj Us Weekly'de, "Dünyanın en zeki adamı, IQ seviyesi ne kadar yüksekse dedikodu ihtiyacının o kadar çok olduğuna inanıyor" başlığıyla yayımlandı.

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Kaynak: AA

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