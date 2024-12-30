Yapay Zekaya Göre Aldatan Erkeklerin En Çok Söylediği 5 Cümle: Bunları Söylüyorsa Geçmiş OIsun

1-SADECE ARKADAŞIZ

Bu ifade, aldatan erkeklerin en sık başvurduğu taktiklerden biri. İlişkideki üçüncü kişiyi önemsizleştirerek, durumu masum bir arkadaşlık olarak sunmaya çalışırlar. Bu sayede, partnerlerinin şüphelerini yatıştırmayı ve durumu normalleştirmeyi amaçlarlar.

2- ÇOK KISKANIYORSUN

Bu ifade, sorumluluğu partnerine atarak, kendi davranışlarını haklı çıkarmaya yönelik bir savunma mekanizmasıdır. Kıskançlık duygusunu abartarak, partnerini suçlar ve kendi davranışlarının meşru olduğunu ima ederler.

3- SADECE BAKTIM

Bu ifade, fiziksel çekim duygusunu doğal ve kontrol edilemez bir dürtü olarak sunar. Bu şekilde, aldatma davranışını meşrulaştırmaya çalışır ve sorumluluktan kaçınırlar.