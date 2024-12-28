Instagram'a Ezber Bozacak Yapay Zeka Özelliği Geliyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram 2025’te video düzenleme deneyimini baştan sona değiştirebilecek yeni bir yapay zeka düzenleme aracı üzerinde çalışıyor. Bu araç özellikle video düzenleme konusunda deneyimsiz içerik oluşturucular için büyük bir kolaylık sunabilir.

Son dönemde Instagram, içerik oluşturucuların takipçileriyle daha kolay bağlantı kurmalarını ve yaratıcı içerikler üretmelerini sağlamak için peş peşe yenilikler duyuruyor. Yayın Kanalları'ndan test aşamasındaki Makaralar’a (Reels), hatta doğrudan mesaj (DM) planlama özelliğine kadar, platformun içerik oluşturucularını ön planda tuttuğu açıkça görülüyor. Şimdi ise Meta, yapay zekanın gücünü kullanarak içerik oluşturucuların videoları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını hedefliyor.

TEK TIKLA MÜMKÜN OLACAK

Bu yeni araçla kullanıcılar, karmaşık video düzenleme yazılımlarına ihtiyaç duymadan çekim sırasında kıyafetlerini değiştirebilir, arka planı karlı bir manzaraya dönüştürebilir veya kendilerini kukla benzeri bir versiyona dönüştürebilirler. Tüm bunlar sadece metin komutlarıyla mümkün olacak.

Özellikle yaratıcı fikirler denemek isteyen ancak kapsamlı düzenleme bilgisine veya zamanına sahip olmayan içerik oluşturucular için bu araç, adeta bir kurtarıcı olabilir.

FARKLI UYGULAMA GEREKMEYECEK

Her ne kadar bu özellik teknoloji dünyasında tamamen yeni olmasa da (örneğin, Runway ve Descript gibi yapay zeka destekli video düzenleme araçları halihazırda mevcut), Meta'nın çözümünün çok daha erişilebilir ve kullanıcı dostu olması bekleniyor. Ayrıca bu araç doğrudan Instagram uygulamasına entegre edileceği için kullanıcıların video düzenlemek için farklı bir uygulamaya geçmeleri gerekmeyecek.

Şu an için Meta'nın bu özelliği nasıl uygulayacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak, özellik hayata geçtiğinde içerik oluşturucular ve kullanıcılar için heyecan verici bir deneyim sunacağı kesin.

Bu araç, yapay zeka tarafından üretilen içeriklere ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirebilir. Meta'nın Facebook ve YouTube gibi diğer platformları, bu tür içeriklerle ilgili sorunlarla mücadele etmek için çeşitli stratejiler geliştirmiş durumda. YouTube, telif hakkı ihlallerini önlemek için entegre araçlar sunarken Meta, yapay zeka ile oluşturulan içeriklere etiket ekliyor. Benzer bir yaklaşımın Instagram’da da benimsenmesi bekleniyor.

Her halükarda bu yenilik, Instagram'ın dünya çapındaki 2,1 milyardan fazla aktif kullanıcısı için eğlenceli bir araç olmanın yanı sıra, platformdaki 25 milyondan fazla marka hesabı için de yaratıcı bir çözüm sunacak gibi görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi