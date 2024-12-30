Fiyatı 155 Liradan 100 Liraya Düştü, Yarım Saatte Hepsi Tükendi! Üçer Beşer Kucakladılar

Mersin’in Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesinde ev araç gereç ürünü satan bir mağaza fiyatlarında indirim uyguladı. Mağaza indirimini duyanlar kapı önünde büyük biz izdihama yol açtı. Yaklaşık bine yakın alüminyum leğen, tepsi ve tava indirimle satışa çıkarıldı.

Kolilerin açıldığı andan itibaren birbirleriyle yarışmaya başlayan vatandaşların o anları hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarına da yansıdı.

“BİZ 100 LİRAYA SATIŞA SUNDUK”

Yarım saat içinde ürünlerin tükendiği belirten mağaza sahibi Kadir Orhan, şunları söyledi: Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük. Ürünlerimi açmakta güçlük yaşadım, zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım.

“150 LİRA OLAN ÜRÜN BURADA BİRAZ DAHA UCUZ”

“İndirimde olmasa buradan alışveriş yapmam” diyen müşterilerden Emel Karapınar, “Bazı mağazalarda 150 lira olan ürün burada biraz daha ucuz. İndirimli bulduğum için buradan aldım” diye konuştu.

“BURADA UYGUN FİYATA BULDUM”

Fiyatların diğer yerlere göre daha uygun olduğunu söyleyen bir diğer müşteri Aliye Kataağaç ise, "Diğer yerlerde fiyatlar çok yüksek, burada uygun fiyata buldum. Alüminyum çiğ köfte leğenleri her yerde 275 lira civarı olduğu halde burada 100 liraydı. Ama çok güzel, memnun kaldık” dedi.

Kaynak: İHA