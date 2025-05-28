Hasat Ettiği Ürünleri Satamayınca Bedava Dağıttı! Duyan Binlerce Kişi Tarlaya Akın Etti

"MİLLET KURU SOĞANA MUHTAÇ KALDI"

Soğan toplamaya gelen yurttaşlardan biri, “Sahibi satamamış, tarlada kalmış. Biz de gelip topluyoruz. Mahzuni Şerif ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana’ demişti ya, işte o günleri yaşıyoruz. Allah bu imkanı sağlayandan razı olsun” ifadelerini kullandı.

"BURADA EN AZ 500 KİŞİ VAR"

Bir diğer vatandaş, "Çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor. Girdi maliyetleri ortada. Herkesin derdi aynı. Şu an bu tarlada en az 500 kişi var. Herkes geçim derdinde, toplayabildiğini alıyor" diyerek tabloyu gözler önüne serdi.

"NE YAPAYIM, BOĞAZ EKMEK İSTİYOR"

69 yaşında olduğunu belirten bir yurttaş ise, "Hastayım, elim titriyor, doktora gittim ama fayda etmedi. Ne yapayım? Boğaz ekmek istiyor. Mecbur geldim, buradan topluyorum" sözleriyle geçim sıkıntısını anlattı.