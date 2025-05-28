Hasat Ettiği Ürünleri Satamayınca Bedava Dağıttı! Duyan Binlerce Kişi Tarlaya Akın Etti
Girdi maliyetlerinin altında ezilen üreticiler, ürünlerini pazara taşıyamaz hale gelirken, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye Köyü’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. 45 dönümlük tarlasına soğan eken bir çiftçi, mahsulünü satamayınca ürünleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.
Kaynak: ANKA
Tarlada bedava soğan olduğunu duyan yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya akın etti. Kimi kovalarla, kimi poşetlerle geldi; genç yaşlı, emekli, işçi çok sayıda kişi saatlerce tarlada soğan topladı. Giderek artan hayat pahalılığı karşısında temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlanan yurttaşlar, çiftçinin başlattığı bu dayanışma hareketine yoğun ilgi gösterdi.
"MİLLET KURU SOĞANA MUHTAÇ KALDI"
Soğan toplamaya gelen yurttaşlardan biri, “Sahibi satamamış, tarlada kalmış. Biz de gelip topluyoruz. Mahzuni Şerif ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana’ demişti ya, işte o günleri yaşıyoruz. Allah bu imkanı sağlayandan razı olsun” ifadelerini kullandı.
"BURADA EN AZ 500 KİŞİ VAR"
Bir diğer vatandaş, "Çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor. Girdi maliyetleri ortada. Herkesin derdi aynı. Şu an bu tarlada en az 500 kişi var. Herkes geçim derdinde, toplayabildiğini alıyor" diyerek tabloyu gözler önüne serdi.
"NE YAPAYIM, BOĞAZ EKMEK İSTİYOR"
69 yaşında olduğunu belirten bir yurttaş ise, "Hastayım, elim titriyor, doktora gittim ama fayda etmedi. Ne yapayım? Boğaz ekmek istiyor. Mecbur geldim, buradan topluyorum" sözleriyle geçim sıkıntısını anlattı.
"ÇİFTÇİ ARTIK SESİNİ DUYURAMIYOR"
Yakın köylerden gelen başka bir kişi, “Böyle rezil bir hale düştü çiftçi. Ne satabiliyor ne sesini duyurabiliyor. Ürünü elinde kalıyor, bedava veriyor ama yine de zararda” diyerek üreticinin durumuna dikkat çekti.
"YEM FİYATI ARTTI, SÜT PARA ETMİYOR"
Çiftçilerin yalnızca soğan değil, tüm üretim alanlarında büyük zorluk yaşadığını ifade eden bir hayvan besicisi ise, "Bir torba yem 500-600 lira. Süt desen bedava gibi satılıyor. Kazandığımız masrafı karşılamıyor. Herkes perişan. Çiftçi kan ağlıyor" dedi.
"EMEKLİ 10 KURUŞA MUHTAÇ"
Tarladan soğan toplayan bir emekli de, geçim zorluğunu şu sözlerle ifade etti: "Emekliyim, 14.500 lira maaş alıyorum ama yetmiyor. Çarşıda 10 liraya soğan, burada bedava. Mecbur kaldık gelmeye. Emekli kuru soğana, patatese, 10 kuruşa muhtaç hale geldi."
Yaşananlar, gıda krizinin ve ekonomik daralmanın etkilerini somut şekilde gözler önüne sererken, üretici ve tüketicinin ortak noktada buluştuğu bir çaresizliği yansıttı.