Ücretli Çalışan Kurban Alamaz Oldu Bayramın Tadı Kaçtı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllar itibariyle en düşük emekli maaşı ve asgari ücretle bir kurbanlık almanın mümkün olup olmadığını değerlendirdi. Özellikle dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşların bu Kurban Bayramı’nda kurban kesemeyeceğine dikkat çeken Gürer, AKP iktidarı döneminde bayram coşkusunun her geçen yıl daha da azaldığını vurguladı.

Gürer, son yıllarda giderek artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun toplumun geniş kesimlerini olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi: "Geçmiş yıllarda emeklilerimiz ve asgari ücretle geçinen yurttaşlarımız, tüm zorluklara rağmen Kurban Bayramı’nda kurbanlarını kesebiliyor ve bayramın manevi atmosferini yaşayabiliyordu. Ancak bugün, bir emekli maaşı ya da asgari ücretle bir kurbanlık almak neredeyse imkânsız hale geldi."

'AKP İKTİDARI BAYRAMLARIN TADINI KAÇIRDI'

Bayramların ekonomik koşulların halk üzerindeki etkisini en açık biçimde ortaya koyduğunu ifade eden Gürer şunları söyledi: "Bayramlar, toplumun ekonomik durumunun bir aynasıdır. Eğer bir vatandaş bayramda çocuklarına bayramlık alamıyor, kurban kesemiyor, aile büyüklerine bayram ziyareti yapacak ekonomik gücü bulamıyorsa, burada ciddi bir sorun vardır. AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız bayram coşkusundan mahrum bırakılmıştır."

'EMEKLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ'

En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kaldığını hatırlatan Gürer, bu durumun emeklileri açlık sınırının altına ittiğini belirterek "Asgari ücret; insanların asgari şartlarda geçimlerini sağlayacağı bir ücret anlamına gelmektedir. Bugün en düşük emekli maaşı, asgari ücretin altında. Bu koşullarda emeklilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılaması bile mümkün değilken, kurban kesmek bir hayal haline gelmiştir. AKP iktidarında emeklilere artık kurban yardımı yapılmaktadır. Yıllardır hak ettikleri zamları alamayan emeklilerimiz, bayramlarda torunlarına harçlık verecek durumda bile değiller” eleştirisinde bulundu.