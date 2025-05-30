Bakan Şimşek'ten Yeni 'Dezenflasyon' Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ılımlı büyüme ve dezenflasyon sürecine ilişkin açıklama geldi. Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz” dedi.

Bakan Şimşek'ten Yeni 'Dezenflasyon' Mesajı

Türkiye ekonomisindeki ılımlı büyüme ve dezenflasyon sürecine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, sürecin devam ettiğini kaydederek, "Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimşek dezenflasyon sürecine işaret ettiği açıklamasında, "Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor” dedi.

Şimşek, yılın ilk çeyreğinde ekonomideki büyümenin yıllık bazda yüzde 2 olduğuna dikkati çekerek, cari açığın milli gelire oranının yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini koruduğuna işaret etti. Alınan tedbirlere vurgu yapan Şimşek, şunları belirtti:

"Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz."

Kaynak: AA

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