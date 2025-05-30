Ünlü Markette Satılan Hurmaların İçinde Tespit Edildi: Acil Raflardan Geri Toplatılıyor

Almanya’daki ünlü market zincirleri Edeka ve Marktkauf’ta satılan bir hurma ürününde, tüketici sağlığını tehdit edebilecek yabancı madde riski nedeniyle geri çağırılıyor. Çekirdeksiz organik hurmalarda metal parçası bulunabileceği gerekçesiyle vatandaşların aldıkları ürünleri iade etmeleri gerektiği belirtildi.

SADECE BELİRLİ TARİHLİ ÜRÜNLER RİSK ALTINDA

Fransız üretici Maitre Prunille tarafından üretilen “Edeka Bio Soft-Datteln, ohne Stein” isimli 180 gramlık hurma ürününün 10 Nisan 2026 son kullanma tarihli partisi, metal parçaları içerme ihtimali nedeniyle toplatılıyor. Şirketten yapılan açıklamada, bu durumun yalnızca bu tarihe sahip partiyle sınırlı olduğu, diğer ürünlerde herhangi bir risk bulunmadığı belirtildi.

FİŞ GEREKMİYOR, ÜCRET İADESİ YAPILIYOR

Uyarı sonrası Edeka ve Marktkauf mağazaları düğmeye bastı. Riskli ürünü satın alan tüketiciler, alışveriş fişi ibraz etmeksizin ürünlerini iade ederek ödedikleri ücreti eksiksiz geri alabilecek. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları için ürünleri gecikmeden getirmeleri gerektiğini ifade etti.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI İLK SIRADA

Edeka, tüketici güvenliğinin kendileri için öncelik olduğunu belirterek, gerekli tüm önlemlerin hızlıca alındığını ve geri çağırma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Market zinciri, risk taşıyan ürünlerin raflardan toplatıldığını ve incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi