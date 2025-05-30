Nisan Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı

TÜİK nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Nisan 2025'te işsizlik yüzde 8,6 olarak gerçekleşerek artış gösterdi. Geçen ay işsiz sayısı 203 bin artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu.

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Nisan Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 203 bin artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan yükselerek yüzde 8,6 seviyesinde kaydedildi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,5 olarak tahmin edildi.

KADINLARDA DAHA YÜKSEK

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

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Kaynak: AA

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