Bakan Vedat Işıkhan Duyurdu! Emekliye Bayram İkramiyesinde Tarih Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, emeklilere Kurban Bayramı öncesinde ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıkladı. Bakan Işıkhan, 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında emeklilerin ve hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi yatırılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, ikramiye ödemeleri sosyal güvenlik statülerine göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek:

4/B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar için ikramiyeler 31 Mayıs’ta,

4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar için 1 Haziran’da,

4/A (SSK) kapsamında aylık alanlar için ise ödeme tarihleri 17-18-19 olanlar 2 Haziran’da, 20-21-22 olanlar 3 Haziran’da, 23-24-25-26 olanlar ise 4 Haziran’da hesaplara yatırılacak.

Bakan Işıkhan, açıklamasında, “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi