Dolar Güne Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yeni güne yükselişle başladı. Dolar 39,23 liradan, euro ise 44,58 liradan işlem görüyor.

Dolar Güne Yükselişle Başladı

Döviz kurlarındaki dalgalanma yatırımcıların dikkatle takip ettiği başlıca gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

İstanbul serbest piyasada döviz kurları haftanın yeni gününe sınırlı yükselişle başladı. Sabah saatlerinde dolar 39,2330 liradan alınırken 39,2350 liradan satılmaya başlandı. Euro ise 44,5870 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 44,5890 lira olarak kaydedildi.

Dün, doların kapanış satış fiyatı 39,1000 lira seviyesindeydi. Aynı şekilde euro da günü 44,5220 liralık satış fiyatıyla tamamlamıştı. Bugünkü değerler, her iki para biriminde de hafif artışa işaret ediyor.

Kaynak: AA

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