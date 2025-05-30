Aselsan 2024 Yılı Kârından Dağıtacağı Temettü İçin Tarih Belirledi

29 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara göre, Aselsan yatırımcılarına hisse başına brüt 0,2346 TL, net 0,1995 TL temettü verecek. Toplamda 909,5 milyon TL tutarındaki kâr payı, belirtilen tarihte yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Resmi ödeme işlemi ise 27 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmış olacak.

TEMETTÜ ORANI SERMAYE ÜZERİNDEN YÜZDE 19,94

Dağıtım oranı, şirketin çıkarılmış sermayesi üzerinden brüt %23,46, net ise %19,94 olarak hesaplandı. Söz konusu temettü dağıtımı, yatırımcılar tarafından uzun süredir bekleniyordu.

YEDEK AKÇE AYRILMASINA DA KARAR VERİLDİ

Aselsan yönetimi, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde toplam 540,2 milyon TL tutarında yedek akçe ayırma kararı aldı. Kârın geri kalan kısmı ise Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi