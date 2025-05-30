Gram Altın Güne Yükselişle Başladı! Yeni Rekor Gelir mi?

Altın piyasası, geçtiğimiz gün yaşanan sert düşüşün ardından haftanın son işlem gününe hareketli başladı. Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, fiyatlardaki yükseliş dikkat çekti. 30 Mayıs 2025 itibarıyla gram altın 4.167 lira seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ekonomik verilerin beklendiği bu süreçte, altın fiyatları dalgalı bir grafik çizmeye devam ediyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da gram altına paralel olarak artış gösterdi. Piyasaların yönü, açıklanacak verilerle şekillenecek.

Yatırımcılar, altındaki gelişmeleri anlık takip etmeye devam ederken; çeyrek altın 6.836 lira, yarım altın ise yaklaşık 13.673 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

30 Mayıs güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.167,32 TL

Çeyrek altın 6.836,00 TL

Yarım altın 13.673,00 TL

Cumhuriyet altını 27.214,00 TL

Gremse altın 68.023,47 TL

ONS altın 3.295,88 dolar

Kaynak: Haber Merkezi