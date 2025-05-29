Türkiye'nin En Çok ve En Az Okuyan İlleri Belli Oldu

2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama eğitim süresi 9,5 yıl olarak belirlendi. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,8 yıl, erkeklerin ise 10,2 yıl oldu. Bu alanda en yüksek ortalamaya Ankara sahipken, listenin sonunda ise Ağrı yer aldı. Ankara’nın ardından İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir de eğitimin en uzun sürdüğü iller arasında yer aldı. Ağrı’yı ise Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van takip etti.

EĞİTİMDE EN HIZLI YÜKSELİŞ ŞIRNAK'TA

2015-2024 dönemine bakıldığında, eğitim süresini en fazla artıran il Şırnak oldu. Şırnak'ta bu dönemde ortalama eğitim süresi yüzde 51,6 oranında artarken, onu sırasıyla Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Bingöl izledi. Eğitim süresinde en az artış gösteren iller ise büyük şehirlerden oluştu: Ankara (%13,7), Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul gibi illerde bu oran görece düşük kaldı.

OKUMA YAZMA ORANI REKOR SEVİYEDE

Okuma yazma bilme oranı da yıllar içinde önemli bir ivme kazandı. 2008’de yüzde 91,8 olan bu oran, 2024’te yüzde 97,8’e yükseldi. Özellikle kadınlar arasında büyük artış gözlemlendi; kadınlarda okuma yazma oranı %86,9'dan %96,2'ye, erkeklerde ise %96,7'den %99,3'e çıktı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunu oranı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2008’de yüzde 9,8 olan yükseköğretim mezunu oranı, 2024 itibarıyla yüzde 25,3'e çıktı. Ortaöğretim ve üstü eğitim düzeyine sahip bireylerin oranı ise yüzde 26,5'ten 49,4'e yükseldi.

ANNE BABA EĞİTİMİ ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ETKİLİYOR

TÜİK verileri, ebeveynlerin eğitim düzeyinin çocukların eğitim yolculuğuna büyük ölçüde etki ettiğini gösteriyor. Annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin %84,4’ü, babası yükseköğretim mezunu olanların ise %80,3’ü yine yükseköğretim mezunu oldu. Öte yandan, annesi sadece ortaöğretim mezunu olanların %64,3’ü, babası ortaöğretim mezunu olanların ise %55,7’si üniversite eğitimini tamamladı. Anne ve babası ortaöğretim altı düzeyde eğitim almış bireylerin üniversite mezunu olma oranı ise yaklaşık dörtte bir seviyesinde kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi