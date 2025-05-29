Türkiye'nin En Çok ve En Az Okuyan İlleri Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait ulusal eğitim düzeyi istatistiklerini yayımladı. Açıklanan veriler, hem cinsiyet hem yaş hem de il bazında dikkat çekici gelişmelere işaret ediyor. Türkiye genelinde eğitim süresi yükselirken, bölgesel farklar hâlâ dikkat çekiyor.

Türkiye'nin En Çok ve En Az Okuyan İlleri Belli Oldu

2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama eğitim süresi 9,5 yıl olarak belirlendi. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,8 yıl, erkeklerin ise 10,2 yıl oldu. Bu alanda en yüksek ortalamaya Ankara sahipken, listenin sonunda ise Ağrı yer aldı. Ankara’nın ardından İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir de eğitimin en uzun sürdüğü iller arasında yer aldı. Ağrı’yı ise Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van takip etti.

EĞİTİMDE EN HIZLI YÜKSELİŞ ŞIRNAK'TA

2015-2024 dönemine bakıldığında, eğitim süresini en fazla artıran il Şırnak oldu. Şırnak'ta bu dönemde ortalama eğitim süresi yüzde 51,6 oranında artarken, onu sırasıyla Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Bingöl izledi. Eğitim süresinde en az artış gösteren iller ise büyük şehirlerden oluştu: Ankara (%13,7), Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul gibi illerde bu oran görece düşük kaldı.

Türkiye'nin En Çok ve En Az Okuyan İlleri Belli Oldu - Resim : 1

OKUMA YAZMA ORANI REKOR SEVİYEDE

Okuma yazma bilme oranı da yıllar içinde önemli bir ivme kazandı. 2008’de yüzde 91,8 olan bu oran, 2024’te yüzde 97,8’e yükseldi. Özellikle kadınlar arasında büyük artış gözlemlendi; kadınlarda okuma yazma oranı %86,9'dan %96,2'ye, erkeklerde ise %96,7'den %99,3'e çıktı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunu oranı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2008’de yüzde 9,8 olan yükseköğretim mezunu oranı, 2024 itibarıyla yüzde 25,3'e çıktı. Ortaöğretim ve üstü eğitim düzeyine sahip bireylerin oranı ise yüzde 26,5'ten 49,4'e yükseldi.

Türkiye'nin En Çok ve En Az Okuyan İlleri Belli Oldu - Resim : 2

ANNE BABA EĞİTİMİ ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ETKİLİYOR

TÜİK verileri, ebeveynlerin eğitim düzeyinin çocukların eğitim yolculuğuna büyük ölçüde etki ettiğini gösteriyor. Annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin %84,4’ü, babası yükseköğretim mezunu olanların ise %80,3’ü yine yükseköğretim mezunu oldu. Öte yandan, annesi sadece ortaöğretim mezunu olanların %64,3’ü, babası ortaöğretim mezunu olanların ise %55,7’si üniversite eğitimini tamamladı. Anne ve babası ortaöğretim altı düzeyde eğitim almış bireylerin üniversite mezunu olma oranı ise yaklaşık dörtte bir seviyesinde kaldı.

Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından KaçırdıEmekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından KaçırdıEkonomi

Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf ÇıkacakTapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf ÇıkacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TÜİK
Bursa'nın Konfeksiyon Devi Batıyor! Mahkemeden 3 Aylık Mühlet Kararı Bursa'nın Konfeksiyon Devi Batıyor! Mahkemeden 3 Aylık Mühlet Kararı
29 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Sabah ve Öğle Saatlerine Dikkat! Tüm Gününüzü Etkileyebilir 29 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Sabah ve Öğle Saatlerine Dikkat! Tüm Gününüzü Etkileyebilir
Ünlü ABD'li Bankadan Türk Bankaları İçin Yeni Tahminler Ünlü ABD'li Bankadan Türk Bankaları İçin Yeni Tahminler
Tezgahınızda Varsa Hemen Kaldırın: Hamam Böcekleri Yaz Aylarında İşte Bu Kokulara Geliyor Tezgahınızda Varsa Hemen Kaldırın: Hamam Böcekleri Yaz Aylarında İşte Bu Kokulara Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: SGK Başuzmanı Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı Emekli Bayram İkramiyesine Yeni Ayar: İsa Karakaş Ankara Kulisinden Aldığı Bilgiyi Canlı Yayında...
Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi Şehir Şehir Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İşte Yeni Fiyat Listesi
Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı Akfen İnşaat KAP'a Resmen Bildirdi! Bir Kez Daha Uzatıldı
Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak Tapu Sahiplerinin 2 Günü Kaldı! Ödemeyene 2 Kat Masraf Çıkacak
Kurban Bayramı'nda Ünlülerin Konser Ücretleri Belli Oldu: 1 Gecede Servet Kazanacaklar Bayramda Ünlüler Servet Kazanacak