Antalya Aksu'da Hasat Başladı! Dekarda Rekor Kırıldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde yılın ilk buğday hasadı başladı. Tarım alanlarında hummalı bir çalışma yürütülürken, dekar başına 550 ila 600 kilogram arasında değişen verim oranı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Antalya Aksu'da Hasat Başladı! Dekarda Rekor Kırıldı

Örtü altı üretimle tanınan Aksu, tahıl üretiminde de önemli bir rol oynuyor. İlçede yüzlerce dönüm alanda biçerdöverlerle hasat çalışmaları sürdürülüyor. Yoğun mesai yapan üreticiler, hasat edilen buğdayları tırlara yükleyerek depolara taşımaya başladı.

TEKNİK EKİPLER SAHADA DENETİMDE

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahadaki denetimlerini artırdı. Teknik ekipler, biçerdöver kontrollerini titizlikle sürdürerek dane kayıplarını önlemeye çalışıyor. Üreticilere ve operatörlere hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirme yapılıyor.

Antalya Aksu'da Hasat Başladı! Dekarda Rekor Kırıldı - Resim : 1

YILLIK 20 BİN TON ÜRETİM HEDEFİ

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, ilçede 51 bin dekar alanda örtü altı üretim yapılırken, açık alanda da 36 bin dekar buğday ekili alan bulunduğunu belirtti. İnal, bu alanlardan yılda yaklaşık 20 bin ton buğday üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

İhsan İnal, bu yılki verim hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Dekar başına 550 ila 600 kilogram verim alıyoruz. Bu da çiftçilerimiz için oldukça sevindirici. Hasat süresince teknik ekiplerimizle birlikte tarlalarda denetimler yapıyor, biçerdöverlerin ayarlarını kontrol ederek dane kaybını en aza indiriyoruz.”

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Kaynak: AA

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