Kayyım Atanmıştı! Papara İle İlgili Flaş Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik operasyon düzenlendi. Şirketin sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınırken, PPR Holding A.Ş. dahil 8 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.

Soruşturmada, Papara’nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı haline geldiği, 26 bin 12 hesabın 102 farklı bahis sitesinde kullanıldığı ve 12 milyar 879 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Papara, kullanıcılarına gönderdiği e-postada, “Tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapabilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, işlemler yapamayacaksın” ifadelerine yer verdi. Bir kullanıcının bloke sebebini sorması üzerine şirket, incelemenin genel bir uygulama olduğunu ve kişisel olmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu, bu varlıkların arasında 1 yat, 5 tekne, 74 araç, 7 daire ve 3 kiralık kasa olduğunu açıklamıştı. MASAK raporlarına göre, Papara üzerinden yapılan işlemlerin yasa dışı bahis para trafiğini kolaylaştırdığı, suç gelirlerinin 274 banka hesabına ve 16 kripto cüzdanına aktarılarak aklandığı belirlenmişti.

Merkez Bankası, Papara’daki ödeme işlemlerine geçici günlük limitler getirildiğini, ancak kullanıcı fonlarının bankalardaki koruma hesaplarında güvence altında olduğunu duyurmuştu. Sosyal medyada, milyonlarca kullanıcının hesaplarının bloke edilmesi tepkilere yol açtı; bazı kullanıcılar paralarına erişememekten şikayet etmişti. Soruşturma devam ederken, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle “örtülü anlaşma” yaptığı iddiası kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem