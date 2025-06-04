Emirates Hava Yolları'ndan Yıllar Sonra Bir İlk

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Hava Yolları, 13 yıl aranın ardından Suriye'nin başkenti Şam’a yeniden uçuş başlatma kararı aldı. Şirketin 2012 yılında durdurduğu seferler, 16 Temmuz itibarıyla yeniden düzenli hale getirilecek.

Emirates Hava Yolları'ndan Yıllar Sonra Bir İlk

Emirates’in açıklamasına göre bu karar, Birleşik Arap Emirlikleri Genel Sivil Havacılık Otoritesi ile yapılan ayrıntılı teknik ve güvenlik değerlendirmeleri sonucunda alındı.

ÖNCE HAFTADA 3 UÇUŞ, EKİM'DEN İTİBAREN HER GÜN

İlk aşamada Şam uçuşları pazartesi, çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer şeklinde gerçekleştirilecek. 2 Ağustos itibarıyla cumartesi günü de eklenerek haftalık sefer sayısı 4’e çıkacak. 26 Ekim’den itibaren ise Emirates, Şam’a haftanın her günü uçuş düzenleyecek.

Emirates Hava Yolları'ndan Yıllar Sonra Bir İlk - Resim : 1

"BU ADIM, SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINA KATKI SUNACAK"

Emirates Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Said Al Maktum, kararın Suriye’nin yeniden inşa sürecine önemli katkılar sunacağını belirtti. Al Maktum, doğrudan hava bağlantısının hem ekonomik hareketliliği artıracağını hem de küresel pazarlara erişim imkânı yaratacağını vurguladı.

Al Maktum ayrıca, bu bağlantının Amerika, Avrupa ve Körfez ülkelerinde yaşayan Suriyelilerin memleketleriyle bağlarını güçlendireceğini, bu bireylerin bilgi ve deneyimlerinin ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

350 BİNDEN FAZLA SURİYELİYİ VE TİCARİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYECEK

Emirates’in açıklamasına göre Şam’a başlatılacak yeni seferlerin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan 350 bini aşkın Suriyelinin yanı sıra, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeniden ivme kazanmasında da rol oynaması bekleniyor.

Emirates, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklıkların ardından 2012'de Şam uçuşlarını askıya almıştı. Şirketin geri dönüş kararı, diplomatik ve ekonomik ilişkilerdeki normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

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