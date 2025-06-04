Yeşil Global İnşaat'ın Konkordato Talebi Reddedildi

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen davada, her iki şirketin de konkordato talepleri değerlendirmeye alındı. Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda konkordato taleplerinin reddine karar vererek geçici mühlet sürecini sonlandırdı.

KONKORDATO KOMİSERLERİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinde görevlendirilen komiserlerin yetkilerini de sona erdirdi. Kararla birlikte, geçici mühlet kapsamında verilen tüm konkordato tedbirlerinin de kaldırıldığı açıklandı.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkında alınan bu karar, 7101 sayılı Kanun ile değişik İcra ve İflas Kanunu’nun 289. maddesi uyarınca ilan yoluyla kamuoyuna duyuruldu.