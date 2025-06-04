Telegram, WhatsApp'ı Ezdi Geçti! Rekabet Fena Kızışacak

Popüler mesajlaşma platformu Telegram, yayınladığı son güncellemeyle kullanıcı deneyimini baştan aşağı yeniliyor. Bu yeni sürüm sayesinde artık kullanıcılar, kanal yöneticileriyle doğrudan özel mesajlaşma olanağına sahip olurken, grup sohbetlerinde gezinmeyi kolaylaştıran yeni arayüz seçenekleri de sunuluyor.

Telegram, WhatsApp'ı Ezdi Geçti! Rekabet Fena Kızışacak

Telegram’ın sunduğu bu yenilik sayesinde kullanıcılar, bir kanal üzerinden yöneticilere bire bir mesaj gönderebiliyor. Böylece içerik üreticileri, takipçileriyle güvenli ve gizliliği koruyan bir ortamda doğrudan iletişim kurabiliyor. Üstelik isteyen kanal yöneticileri, bu bireysel mesajlaşmalar için belirli bir ücret de talep edebiliyor.

Telegram, WhatsApp'ı Ezdi Geçti! Rekabet Fena Kızışacak - Resim : 1

GRUP SOHBETLERİNE YENİ ARAYÜZ

Grup sohbetleri için getirilen yeni arayüz, kullanıcıların konuşmalar arasında daha kolay geçiş yapmasına imkân tanıyor. Sohbet ekranının üst kısmında konumlanan sade bir sekme çubuğu ya da ekranın yan tarafına yerleştirilen geniş panel arasında tercih yapılabiliyor. Bu yapılandırmalar, grup ayarları bölümünden hızlıca etkinleştirilebiliyor ve kullanıcıya özel bir deneyim sunuyor.

SESLİ MESAJLARA PRATİK ÖZELLİK

Sesli mesajlara da pratiklik kazandıran bir yenilik eklendi. Artık ses kaydı sırasında ekran yukarı kaydırılarak kayıt sabitlenebiliyor. Ayrıca kayıt tamamlanmadan önce sesin başı ya da sonu kesilebiliyor ve mikrofon simgesine yeniden dokunularak ek ses bölümleri eklemek mümkün hale geliyor.

Telegram, WhatsApp'ı Ezdi Geçti! Rekabet Fena Kızışacak - Resim : 2

MEDYA PAYLAŞIMINDA ÇITAYI YÜKSELTTİ

Medya paylaşımı konusunda ise kalite çıtası daha da yükseldi. Yeni "Yüksek Çözünürlük" modu sayesinde kullanıcılar, önceki sürümlere kıyasla dört kat daha fazla piksele sahip ama 0.5 MB’tan daha az yer kaplayan görselleri paylaşabiliyor. iOS kullanıcıları için gelen ek bir özellik ise dış uygulamalardan doğrudan Telegram hikâyelerine medya aktarımı yapabilme imkânı sunuyor.

Anket tarafında da dikkat çeken bir geliştirme yapıldı. Artık anketlerde 12’ye kadar farklı seçenek yer alabiliyor. Ayrıca oluşturulan anketler, daha sonra kolay erişim için “Kaydedilen Mesajlar” klasörüne gönderilebiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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