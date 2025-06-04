Otomotiv Devinin Hisseleri Sert Düştü! Piyasalar Alarma Geçti
Toyota Industries’in borsadan çıkma hamlesi, yatırımcı cephesinde beklenen etkiyi yaratmadı. Şirketin ana ortağı Toyota Group’un 33 milyar dolarlık teklifi "yetersiz" bulunurken, hisselerde yüzde 13’e kadar düşüş gözlendi.
Toyota Group, Toyota Industries'i borsa kotundan çıkarmak üzere toplamda 4,7 trilyon yenlik bir geri alım teklifi sunduğunu açıkladı. Ancak bu teklif, hisse başına 16.300 yen üzerinden yapılırken, söz konusu hisselerin işlem fiyatı duyuru öncesinde 18.400 yen civarındaydı. Bu da teklifin piyasa değerinin altında kaldığı yorumlarına neden oldu.
YENİ BİR HOLDİNG KURMA KARARI ALINDI
Bu süreçte Toyota Group, söz konusu alım işlemi için yeni bir holding şirketi kurma kararı aldı. Grubun gayrimenkul yatırımlarını yürüten kolu Toyota Fudosan bu yeni yapıya 180 milyar yen civarında kaynak aktaracak. Ayrıca Toyota Motor’un Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda kişisel olarak 1 milyar yen yatırımda bulunacak. Toyota Motor ise, oy hakkı olmayan özel hisse senetlerine yaklaşık 700 milyar yen yatırım yapacak. Geriye kalan finansman ihtiyacı ise Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank ve Mizuho Bank’tan alınacak kredilerle karşılanacak.
TEKLİF YETERİNCE CAZİP BULUNMADI
SmartKarma’da görev yapan hisse senedi analiz uzmanı Arun George, yatırımcılardan gelen olumsuz tepkinin temel nedenlerine ışık tuttu. George’a göre sunulan fiyat, bağımsız mali danışmanların hazırladığı değerleme aralığının orta noktasının dahi altında kalıyor. Bu durum, teklifin yeterince cazip bulunmamasına yol açtı.
George ayrıca, şirket bünyesinde oluşturulan özel komitenin üç kez daha yüksek bir teklif talep ettiğini ancak teklif sahibi tarafından her seferinde bu isteğin reddedildiğini belirtti.