Otomotiv Devinin Hisseleri Sert Düştü! Piyasalar Alarma Geçti

YENİ BİR HOLDİNG KURMA KARARI ALINDI

Bu süreçte Toyota Group, söz konusu alım işlemi için yeni bir holding şirketi kurma kararı aldı. Grubun gayrimenkul yatırımlarını yürüten kolu Toyota Fudosan bu yeni yapıya 180 milyar yen civarında kaynak aktaracak. Ayrıca Toyota Motor’un Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda kişisel olarak 1 milyar yen yatırımda bulunacak. Toyota Motor ise, oy hakkı olmayan özel hisse senetlerine yaklaşık 700 milyar yen yatırım yapacak. Geriye kalan finansman ihtiyacı ise Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank ve Mizuho Bank’tan alınacak kredilerle karşılanacak.