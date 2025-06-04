BDDK'dan 2 Bankaya Yeşil Işık: Yeni Kuruluş ve Faaliyet İzinleri Onaylandı

Yeni kurulacak olan Halk Katılım Bankası AŞ, 11 milyar 500 milyon TL kuruluş sermayesiyle faaliyet gösterecek. Kurucu ortaklar arasında Türkiye Halk Bankası AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ ve Halk Elektrik Üretim AŞ yer alıyor. Katılım bankacılığı esaslarıyla çalışacak olan banka, Türkiye finans piyasasında yeni bir aktör olacak.

AYTEMİZ YATIRIM BANKASI’NA RESMİ FAALİYET İZNİ

BDDK ayrıca, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verdi. Kurumun, Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ve Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesi doğrultusunda aldığı karar Resmi Gazete’de ilan edildi. Şirketin kuruluş izni daha önce 23 Mayıs 2024 tarihinde verilmişti.

Yeni izinlerle birlikte, Türkiye’de bankacılık alanında hem katılım hem yatırım odaklı iki farklı oyuncunun faaliyet göstermesi bekleniyor.

Kaynak: AA