Tekstil Sektörü Alarm Veriyor... Son 3 Yılda 300 Bin İstihdam Kaybı

Teksil, üretim ve ihracatta Türkiye’nin en önemli sektörleri arasında yer alırken, sektörde yaşanan daralma, CHP Mersin milletvekili Gülcan Kış tarafından Meclis gündemine getirildi. Kış, sektörün sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Kış, 03 Haziran 2025 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, sektörün stratejik önemine vurgu yaparak, yaşanan krizin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal boyutlarının da bulunduğunu vurguladı.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe 3 yılda 300 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını kaydeden Kış, , sadece 2023 yılı sonunda bile sektördeki çalışan sayısının 1 milyon 24 binden 959 bine düştüğüne işaret etti.

Sektörün uluslararası rekabetinin ciddi biçimde azaldığını söyleyen Kış, “2022-2024 döneminde resmi enflasyon yüzde 138, asgari ücret yüzde 249 artarken, döviz kuru sadece yüzde 101 yükseldi. Bu, dolar bazında üretim maliyetlerinde yüzde 27 oranında bir artış anlamına geliyor” dedi.

Kış, üretim tesislerinin Mısır başta olmak üzere düşük maliyetli ülkelere kaydığını belirterek, “İhracattaki daralma, fabrikaların kapanması ve artan işsizlik, özellikle Anadolu’da gelir kaybı ve sosyal huzursuzluk riskini büyütüyor” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış sözlerini şöyle tamamladı:

“Tekstil ve hazır giyim sektörü, bu ülkenin emeği, alın teri ve ihracat gücüdür. İstihdam kaybı, üretim daralması ve dışa kayan yatırımlarla büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Sektörün desteklenmesi için acil önlemler alınmalı; aksi halde, sosyal ve ekonomik kayıpların önü alınamaz hale gelecektir.”