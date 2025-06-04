İşverenler Dikkat! İşten Ayrılanlara O Belgeyi Vermek Artık Zorunlu, Para Cezası Var

SGK uzmanı İsa Karakaş, işten ayrılan her çalışana işverenin çalışma belgesi vermesinin zorunlu olduğunu belirterek kritik uyarılarda bulundu. Karakaş’a göre, çalışana belge verilmemesi veya gerçeğe aykırı düzenlenmesi durumunda para cezası ve tazminat riski bulunuyor.

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İşverenler Dikkat! İşten Ayrılanlara O Belgeyi Vermek Artık Zorunlu, Para Cezası Var

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, işverenlerin işten ayrılan işçilere vermekle yükümlü olduğu "çalışma belgesi" konusunda önemli uyarılarda bulundu. Karakaş’a göre, hangi nedenle olursa olsun işten ayrılan her işçiye işverenin çalışma belgesi düzenlemesi zorunlu. Bu yükümlülüğe uymayan işverenlere ise idari para cezası uygulanıyor.

'REFERANS NİTELİĞİ TAŞIYOR'

Karakaş, İş Kanunu’na göre işverenin bu belgeyi düzenlemesinin bir tercih değil, yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Çalışma belgesinin, işçinin yaptığı işin niteliğini ve süresini içermesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, bu belgenin özellikle yeni işe alımlarda referans niteliği taşıdığını belirtti.

İşverenler Dikkat! İşten Ayrılanlara O Belgeyi Vermek Artık Zorunlu, Para Cezası Var - Resim : 1

PARA CEZASI VAR

İsa Karakaş’ın açıklamalarına göre, işten ayrılan işçiye çalışma belgesi verilmemesi ya da belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazılması durumunda, işverene 2.017 TL tutarında idari para cezası kesiliyor. Ayrıca işçi ya da işçiyi işe alan yeni işveren, yanlış bilgi içeren belge nedeniyle zarar görmüşse eski işverenden tazminat talep edebiliyor.

Karakaş, sadece belge verilmemesinin değil, belge içeriğinde doğru olmayan bilgilerin bulunmasının da yaptırıma tabi olduğunu vurgulayarak, "Bu da belgenin ispat gücünü arttıran bir durumdur" dedi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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