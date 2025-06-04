Satılacağı Beklenirken Sürpriz Hisse Hamlesi Geldi! Tümünü Satın Aldı

Toplam 125 milyon ABD Doları bedelle gerçekleşen satın almanın, gerekli yasal onayların ardından 2025 yılının 3. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Böylece Aksa Akrilik, 2012’den bu yana yarı yarıya ortak olduğu DowAksa şirketinin tek sahibi olacak.

KARBON ELYAFTA YENİ LİDERLİK HEDEFİ

Satın almayla birlikte Aksa Akrilik, savunma sanayi, havacılık, rüzgar enerjisi, altyapı ve otomotiv gibi kritik sektörlerde kullanılan stratejik ürün karbon elyaf alanında küresel ölçekte rekabet edecek güce ulaşmayı hedefliyor. Karbon elyaf, halen dünyada yalnızca 8 ülke tarafından üretilebiliyor.

AKKÖK HOLDİNG’TEN TEKNOLOJİ ODAKLI BÜYÜME VURGUSU

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, yapılan bu satın almayı Türkiye için stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Cengiz Taş, “DowAksa’nın tamamına sahip olmak, Aksa’nın yalnızca akrilik elyafta değil, ileri malzeme çözümlerinde de küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olmasını sağlayacak” dedi.

YENİ YATIRIMLAR VE TEKNOLOJİ ODAKLI STRATEJİ

Cengiz Taş, açıklamasında Akkök Holding’in son dönemde yaptığı yatırımlara da değindi. 2025 başında kompozit parça üreticisi Epsilon Kompozit’in bünyeye katıldığını, Akkim Kimya’nın Türkiye’nin ilk epoksi reçine tesisini hayata geçirdiğini ve Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (Mithra) için yeni bir tesis kurulduğunu hatırlattı.

KARBON ELYAFTA TÜRK MÜHENDİSLERİN İMZASI

2009 yılında kendi teknolojik altyapısıyla karbon elyaf üretimine başlayan Aksa Akrilik, 2012’de The Dow Chemical Company iştiraki olan Dow Europe Holding B.V. ile %50 ortaklık kurarak DowAksa’yı hayata geçirmişti. Yeni anlaşmayla birlikte Aksa Akrilik, bu ortaklığın tamamını devralarak stratejik sektörlerde etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi