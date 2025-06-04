Sosyal Medya Devinden İşten Çıkarma Dalgası! Küçülmeye Gidiyor
Dünyaca ünlü kariyer ağı LinkedIn, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki çeşitli ofislerinde görev yapan 281 çalışanını işten çıkardı. Kaliforniya İstihdam Geliştirme Departmanı’na yapılan resmi bildirimle ortaya çıkan bu gelişme, ana şirket Microsoft’un mayıs ayı başında duyurduğu geniş çaplı işten çıkarma planının bir parçası olarak uygulamaya konuldu.
San Francisco, Sunnyvale, Carpinteria ve özellikle Mountain View'daki ofislerde yapılan işten çıkarmalar; yazılım mühendislerinden kıdemli ürün yöneticilerine, yetenek yönetimi direktörlerinden çeşitli teknik pozisyonlara kadar birçok çalışanı etkiledi. En büyük personel kaybı ise Mountain View ofisinde yaşandı.
ÇALIŞANLAR YİNE LİNKEDIN ÜZERİNDEN İŞ ARAMAYA BAŞLADI
Şirket, işten çıkarma kararını çalışanlara 13 Mayıs’ta iletti. Kararın ardından birçok kişi, yine LinkedIn üzerinden paylaşımlar yaparak yeni iş arayışlarını duyurdu. Resmi açıklama yapmayan şirketin web sitesindeki bilgilere göre LinkedIn’in dünya genelinde 30’dan fazla şehirde 18 binden fazla çalışanı bulunuyor.
SON İKİ YILDAKİ İKİNCİ BÜYÜK PERSONEL ÇIKIŞI
Bu gelişme, LinkedIn’in son 2 yıl içerisinde gerçekleştirdiği ikinci büyük işten çıkarma dalgası oldu. Şirket, 2023 yılında da yaklaşık 700 çalışanıyla yollarını ayırmıştı. O dönemde yapılan açıklamada, söz konusu kararın “çeviklik ve hesap verebilirliği artırma” hedefi doğrultusunda alındığı ifade edilmişti.
4,3 MİLYAR DOLAR GELİR AÇIKLAMIŞTI
Microsoft tarafından 2016 yılında 26 milyar dolara satın alınan LinkedIn, nisan ayında 2025 mali yılının 3. çeyreğine ilişkin gelir verilerini paylaşmıştı. Açıklamaya göre şirket, söz konusu dönemde 4,3 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla kıyasla yüzde 7’lik bir artış sağlamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi