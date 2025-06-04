Yatırımcılar Dikkat, Borsa İstanbul’a Tatil Ayarı! Haziran Takvimi Değişti

Borsa İstanbul'da, yaklaşan resmi tatil nedeniyle pay piyasası ve VİOP işlemlerinin takas tarihleri yeniden düzenlendi. 5 Haziran 2025 Perşembe günü borsada işlemler yarım gün sürecek. 6-9 Haziran tarihleri arasında ise fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. Pay piyasasında 4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleşen işlemlerin takasları ise 11 Haziran Çarşamba günü tamamlanacak.

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Yatırımcılar Dikkat, Borsa İstanbul’a Tatil Ayarı! Haziran Takvimi Değişti

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul’da pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem ve takas tarihlerinde düzenlemeye gidildi.

5 Haziran 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlemler yarım günle sınırlı olacak. 6-9 Haziran tarihleri arasında ise fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

TARİHLER DEĞİŞTİ

Pay piyasasında 4 ve 5 Haziran’da yapılan işlemlerin takasları 11 Haziran Çarşamba gününe ertelendi. Öte yandan, 3 Haziran’da (dün) gerçekleşen işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü yapılacak.

VİOP tarafında ise 5 Haziran’da yapılması planlanan fiziki teslimatlar ile 6-9 Haziran dönemindeki tüm takas ve teslimat işlemleri, tatil nedeniyle ertelendi. Bu değişiklikler, yatırımcıların işlem planlamalarını yaparken takvimlerini güncellemelerini gerektiriyor.

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Kaynak: AA

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