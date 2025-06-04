Yatırımcılar Dikkat, Borsa İstanbul’a Tatil Ayarı! Haziran Takvimi Değişti
Borsa İstanbul'da, yaklaşan resmi tatil nedeniyle pay piyasası ve VİOP işlemlerinin takas tarihleri yeniden düzenlendi. 5 Haziran 2025 Perşembe günü borsada işlemler yarım gün sürecek. 6-9 Haziran tarihleri arasında ise fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. Pay piyasasında 4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleşen işlemlerin takasları ise 11 Haziran Çarşamba günü tamamlanacak.
Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul’da pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem ve takas tarihlerinde düzenlemeye gidildi.
5 Haziran 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul’da işlemler yarım günle sınırlı olacak. 6-9 Haziran tarihleri arasında ise fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
TARİHLER DEĞİŞTİ
Pay piyasasında 4 ve 5 Haziran’da yapılan işlemlerin takasları 11 Haziran Çarşamba gününe ertelendi. Öte yandan, 3 Haziran’da (dün) gerçekleşen işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü yapılacak.
VİOP tarafında ise 5 Haziran’da yapılması planlanan fiziki teslimatlar ile 6-9 Haziran dönemindeki tüm takas ve teslimat işlemleri, tatil nedeniyle ertelendi. Bu değişiklikler, yatırımcıların işlem planlamalarını yaparken takvimlerini güncellemelerini gerektiriyor.
Kaynak: AA