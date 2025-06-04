Dolar Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne yatay seyirle başladı. Dolar 39,14 TL, euro ise 44,54 TL seviyesinden işlem görüyor. Kurda dünkü kapanışa göre sınırlı değişimler yaşandı.

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Dolar Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada döviz kurları 5 Haziran sabahına sınırlı hareketlilikle başladı. Dolar, 39,1410 liradan alınırken 39,1430 liradan satılıyor. Euro ise 44,5390 liradan alınırken, satış fiyatı 44,5410 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta dolar 39,1330 TL, euro ise 44,5580 TL seviyesindeydi. Böylece her iki para birimi yeni güne önceki kapanışa kıyasla oldukça sınırlı değişimle başladı.

Piyasada, ABD ve Avrupa’dan gelecek ekonomik veriler ile yurt içi enflasyon ve faiz beklentilerinin döviz kuru üzerindeki etkileri yakından izlenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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