Araç Sahiplerinin Korkulu Rüyasının Çözümü Mikrodalgada Gizli!

Günümüzde otomobillerin büyük bir kısmı anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemlerine sahip. Bu konforlu sistemler, aynı zamanda hırsızlar için yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle "röle saldırısı" adı verilen bir yöntem, araç anahtarı evin içinde olsa bile aracın çalınmasına yol açabiliyor. Hırsızlar bu yöntemde iki özel cihaz kullanıyor.

EV İÇİNDEKİ ANAHTARIN SİNYALİNİ ALIYOR

Bu cihazlardan biri, evin içinde bulunan anahtarın sinyalini yakalıyor. Ardından bu sinyal, dışarıda aracın yakınında bekleyen ikinci cihaza iletiliyor. Araba bu sinyali gerçek anahtarmış gibi algılıyor ve kapıları otomatik olarak açıyor. Bu da suçluların araca rahatlıkla erişip, onu çalıştırmasına olanak tanıyor.

ARABA HIRSIZLIĞINA KARŞI NE YAPILABİLİR?

Aslında çözüm düşündüğünüzden çok daha basit. Anahtarınızı alüminyum folyoya sarmak, sinyalin dışarı sızmasını önler ve bu sayede röle cihazlarının sinyali yakalaması imkânsız hale gelir. Bu pratik yöntem, aracınızı görünmez bir zırhla koruma altına alır.

Daha da etkili bir koruma için anahtarınızı mikrodalga fırın gibi radyo sinyallerine tamamen kapalı bir alanda saklamak da mümkündür. Elbette fırın kullanılmadığı sürece. Bu yöntem, hırsızların teknolojik cihazlarla sinyal yakalamasını neredeyse tamamen engeller.

Kaynak: Haber Merkezi