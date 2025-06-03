Rusya'da Otomobil Satışları İlk 5 Ayda Geriledi

Rusya’da yılın ilk 5 ayında yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azalarak 506 bin adede geriledi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe yaşanan gerilemeye ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Son Güncelleme:
Rusya'da Otomobil Satışları İlk 5 Ayda Geriledi

Bakanlığın açıklamasında, Mayıs ayında yerli üretim yeni araç satışlarının da düşüş eğiliminde olduğu belirtildi. Buna göre, yerli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 oranında azaldı. Söz konusu gerilemede, Batılı otomobil üreticilerinin pazardan çekilmesinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

BATILI ÜRETİCİLERİN ÇEKİLİŞİ SATIŞLARI VURDU

Şubat 2022 itibarıyla Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı otomobil markaları Rusya pazarından çekilmiş, ülkedeki otomobil satışları ciddi oranda düşmüştü. Ancak bu süreçte Çinli üreticilerin ihracatı ve yerli markaların üretim kapasitelerindeki artışla birlikte piyasa kademeli olarak toparlanma sürecine girmişti.

SEKTÖRDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, son açıklanan verilerin ardından sektördeki toparlanma beklentilerinin zayıfladığını belirtiyor. Dışa bağımlılığın azaldığı ancak iç talebin zayıfladığı otomotiv piyasasında, yeni ekonomik hamlelerin belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Spot Doğal Gaz Piyasasında İşlem Hacmi Artış GösterdiSpot Doğal Gaz Piyasasında İşlem Hacmi Artış GösterdiEkonomi

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Aralığı Belirlendi:Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Aralığı Belirlendi:Ekonomi

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Spot Doğal Gaz Piyasasında İşlem Hacmi Artış Gösterdi Spot Doğal Gaz Piyasasında İşlem Hacmi Artış Gösterdi
Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Aralığı Belirlendi: Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Aralığı Belirlendi:
Zamanı Olmayanlar İçin Temizlikte Devrim Gibi 20/10 Yöntemi: Çalışanlar Rahat Nefes Alacak Zamanı Olmayanlar İçin Temizlikte Devrim Gibi 20/10 Yöntemi: Çalışanlar Rahat Nefes Alacak
Mobilya Üzerindeki Çizikleri Anında Yok Ediyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş Mobilya Üzerindeki Çizikleri Anında Yok Ediyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı, 30 Bin Liraya Dayandı Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest
Altından Daha Değerli Olacak! Uzmanlar Açıkladı: Erteleyen Büyük Kaybedecek Altından Daha Değerli Olacak! Uzmanlar Açıkladı: Erteleyen Büyük Kaybedecek