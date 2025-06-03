Rusya'da Otomobil Satışları İlk 5 Ayda Geriledi
Rusya’da yılın ilk 5 ayında yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azalarak 506 bin adede geriledi. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe yaşanan gerilemeye ilişkin güncel veriler paylaşıldı.
Bakanlığın açıklamasında, Mayıs ayında yerli üretim yeni araç satışlarının da düşüş eğiliminde olduğu belirtildi. Buna göre, yerli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 oranında azaldı. Söz konusu gerilemede, Batılı otomobil üreticilerinin pazardan çekilmesinin etkili olduğu değerlendiriliyor.
BATILI ÜRETİCİLERİN ÇEKİLİŞİ SATIŞLARI VURDU
Şubat 2022 itibarıyla Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı otomobil markaları Rusya pazarından çekilmiş, ülkedeki otomobil satışları ciddi oranda düşmüştü. Ancak bu süreçte Çinli üreticilerin ihracatı ve yerli markaların üretim kapasitelerindeki artışla birlikte piyasa kademeli olarak toparlanma sürecine girmişti.
SEKTÖRDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Uzmanlar, son açıklanan verilerin ardından sektördeki toparlanma beklentilerinin zayıfladığını belirtiyor. Dışa bağımlılığın azaldığı ancak iç talebin zayıfladığı otomotiv piyasasında, yeni ekonomik hamlelerin belirleyici olacağı ifade ediliyor.
Kaynak: AA