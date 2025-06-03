Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Aralığı Belirlendi:

Spot elektrik piyasasında 1 megavatsaat elektriğin yarınki işlem fiyatları açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3.374 lira 99 kuruş, en düşük fiyat ise 555 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Aralığı Belirlendi:

Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat, saat 20.00 itibarıyla kaydedilirken, en düşük fiyatın saat 12.00’de geçerli olacağı bildirildi. Fiyatların aritmetik ortalaması 2.148 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.103 lira 11 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

İŞLEM HACMİNDE YÜZDE 12’LİK DÜŞÜŞ

Spot piyasada bugünkü toplam işlem hacmi, düne göre yüzde 12,1 oranında gerileyerek 1 milyar 338 milyon 736 bin 898 lira oldu. Bu gerileme, piyasada talep ve fiyat hareketliliğinin sınırlı kaldığını gösterdi.

BUGÜNKÜ SPOT FİYATLAR ARALIĞI AÇIKLANDI

Bugün spot piyasada megavatsaat başına en yüksek fiyat 3.399 lira, en düşük fiyat ise 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti. Böylece fiyat aralığında belirgin bir dalgalanma yaşandığı gözlemlendi.

Ayakkabı Kokusunu Gideren Doğal ÇözümlerAyakkabı Kokusunu Gideren Doğal ÇözümlerGözden Kaçmasın

Bankalar Haziran Ayı Mevduat Faizlerini Güncelledi! Bu Para, Mevduata Koyana 2 Asgari Ücret BağladıBankalar Haziran Ayı Mevduat Faizlerini Güncelledi! Bu Para, Mevduata Koyana 2 Asgari Ücret BağladıEkonomi

Kaynak: AA

Saksıda ve Bahçede Hasadı 2 Katına Çıkarıyor: Bitkiye Resmen Şifa Oluyor Saksıda ve Bahçede Hasadı 2 Katına Çıkarıyor: Bitkiye Resmen Şifa Oluyor
Bu Burçlar Köpeklerin Uzağından Bile Geçmek İstemiyor Bu Burçlar Köpeklerin Uzağından Bile Geçmek İstemiyor
Bayram Öncesi Damak Çatlatan Yaprak Sarmasının Tüyosu Paylaşıldı: Bu Lezzetle Çifte Bayram Yaşayacaksınız Bayram Öncesi Damak Çatlatan Yaprak Sarmasının Tüyosu Paylaşıldı: Bu Tarifle Çifte Bayram Yaşanacak
Mayıs Ayının En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu Mayıs Ayının En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı, 30 Bin Liraya Dayandı Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest
Altından Daha Değerli Olacak! Uzmanlar Açıkladı: Erteleyen Büyük Kaybedecek Altından Daha Değerli Olacak! Uzmanlar Açıkladı: Erteleyen Büyük Kaybedecek