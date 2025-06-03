Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Aralığı Belirlendi:

Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat, saat 20.00 itibarıyla kaydedilirken, en düşük fiyatın saat 12.00’de geçerli olacağı bildirildi. Fiyatların aritmetik ortalaması 2.148 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.103 lira 11 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

İŞLEM HACMİNDE YÜZDE 12’LİK DÜŞÜŞ

Spot piyasada bugünkü toplam işlem hacmi, düne göre yüzde 12,1 oranında gerileyerek 1 milyar 338 milyon 736 bin 898 lira oldu. Bu gerileme, piyasada talep ve fiyat hareketliliğinin sınırlı kaldığını gösterdi.

BUGÜNKÜ SPOT FİYATLAR ARALIĞI AÇIKLANDI

Bugün spot piyasada megavatsaat başına en yüksek fiyat 3.399 lira, en düşük fiyat ise 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti. Böylece fiyat aralığında belirgin bir dalgalanma yaşandığı gözlemlendi.

Kaynak: AA