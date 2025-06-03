Spot Doğal Gaz Piyasasında İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot piyasada dün gerçekleşen toplam işlem hacmi 17 milyon 99 bin 706 liraya ulaştı. Bu rakam, önceki gün kaydedilen 10 milyon 325 bin 150 liralık işlem hacmine göre önemli bir yükselişe işaret etti. Piyasada işlem gören toplam doğal gaz miktarı 1 milyon 246 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcılarına yönelik belirlenen dengeleme gazı fiyatları da duyuruldu. Buna göre alış fiyatı 14.497 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 13.116 lira 68 kuruş seviyesinde belirlendi.

DOĞAL GAZ GİRİŞ VE ARZ MİKTARI YAKIN SEYRETTİ

Türkiye’ye dün toplam 112 milyon 931 bin 232 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise bu rakama oldukça yakın seviyede, 112 milyon 880 bin 21 metreküp olarak kaydedildi. Bu veriler, arz ve talebin dengeli bir şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: AA