Türkiye'nin Sadece O Şehrinde Yetişiyor! Şeker Hastalığına Bire Bir, Günboyu Tok Tutuyor

VİTAMİN DEPOSU, SAATLERCE TOK TUTUYOR

Ankaralı sanatçı Güzin Arısoy, göbek elmasıyla ilgili anılarını şu sözlerle dile getiriyor:

Eskiden babam, kışa hazırlık olarak bir sandık dolusu masusa elması saklar ve hastalara götürürdü. Göbek elması öyle bir elmadır ki, bir tanesini yemek bile yeter. Oldukça tok tutar ve vitamin değeri yüksektir. Şimdi bahçelerde kaldı mı, bilmiyorum. Ankara’da yıllardır yaşıyorum ama göbek elmasına başka hiçbir yerde rastlamadım. Elmalar arasında benim için en özeli hep o olmuştur. Misafirlikte bir gün kış elması getirmişlerdi. İki tane yememe rağmen tabak tertemiz kalmıştı. Kimse yediğime inanmadı. Çünkü sapı bile kalmamıştı!”