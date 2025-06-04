Altın Kritik Eşikte! Gözler O Verilere Çevrildi

Altın piyasası, küresel gelişmelerin etkisiyle haftanın ortasına sınırlı yükselişle başladı. 4 Haziran 2025 sabahında ons altın 3.360 dolar civarında işlem görürken, gram altın iç piyasada 4.222 TL seviyesinden güne giriş yaptı. Kapalıçarşı’da gram altın alım-satımı 4.190-4.240 TL bandında seyrediyor; çeyrek altın ise 6.930 TL’den satılıyor.

Dün ABD’de açıklanan nisan ayı açık iş ilanları verisi 7,39 milyon kişiyle beklentilerin üzerinde geldi. Beklenenden güçlü gelen bu veri, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişme altın fiyatlarında kâr satışlarını tetikledi ve ons altın günü %0,84 düşüşle 3.353 dolardan tamamladı.

Yeni günde ise yatırımcılar daha temkinli bir görünüm sergiliyor. ABD ve Çin liderlerinin yapması beklenen görüşme, piyasalar açısından kritik önem taşırken; cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de yön belirleyici olacak.

4 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.222,34 TL

Çeyrek altın 6.914,00 TL

Yarım altın 13.828,00 TL

Tam altın 27.335,56 TL

Cumhuriyet altını 27.530,00 TL

Gremse altın 68.548,54 TL

ONS altın 3.350,37 TL

Kaynak: Haber Merkezi