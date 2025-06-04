Bakan Şimşek, Kritik Temaslar İçin Lüksemburg'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak için Lüksemburg'a gitti. Şimşek Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Maliye Bakanı Gilles Roth ile ikili görüşmeler yapacak.

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Bakan Şimşek, Kritik Temaslar İçin Lüksemburg'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Lüksemburg’a gittiği bildirildi.

Şimşek’in burada Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Maliye Bakanı Gilles Roth ile ikili görüşmeler yapacağı ve Lüksemburg Borsası ve Finans Merkezi yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştireceği öğrenildi.

Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek Şimşek'e, görüşmelerde, Lüksemburg'un finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair kapsamlı bilgi sunulması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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