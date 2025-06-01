SGK Uzmanı İsa Karakaş Net Rakam Verdi! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığını Açıkladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yaklaşan enflasyon verileri ve Temmuz ayı maaş zammı beklentilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verilerinin, emekli ve memur maaşlarında belirleyici olacağı vurgulandı. Veriler, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak.
Kaynak: İHA
TÜİK’in yılın ilk 4 ayı için açıkladığı enflasyon oranlarına göre Ocak’ta %5,03, Şubat’ta %2,27, Mart’ta %2,46 ve Nisan’da %3,00’lük artış yaşandı. Böylece 4 aylık toplam enflasyon %13,36 olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre Mayıs enflasyonunun ise %2,36 seviyesinde olacağı öngörülüyor.
MEMUR ZAMLARINDA TOPLU SÖZLEŞME ETKİSİ
Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %13,36 oranındaki 4 aylık enflasyonla birlikte zam hakkını şimdiden kazandığını belirtti. Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme nedeniyle farklı bir hesaplama sistemine tabi olduğunu hatırlattı. Buna göre memurların 3 aylık zammı %9,02 iken, bu oran %12,29’a yükseldi.
Temmuz ayında açıklanacak nihai oranlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %17 ile %18 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Refah payı ya da seyyanen zam kararı alınmazsa, memur ve memur emeklileri için %16 ila %17 arasında bir artış gündeme gelebilir.
TABAN MAAŞA ZAM YAPILIRSA 17 BİN LİRAYI AŞACAK
Karakaş, en düşük emekli maaşının şu an 14.469 lira olduğunu hatırlatarak, Temmuz ayında hangi hesaplama yönteminin tercih edileceğinin kritik olduğunu vurguladı. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi zam kök maaşlara uygulanırsa, en düşük emekli maaşının sabit kalabileceğine dikkat çekti. Ancak zam mevcut taban maaşa uygulanırsa, bu tutarın 17.000 liranın üzerine çıkacağını ifade etti.
Yapılan hesaplamalara göre, taban maaşa enflasyon oranında güncelleme yapılması durumunda en düşük emekli aylığının 17.073 liraya yükselmesi bekleniyor. Buna karşılık, kök maaşı 12.500 lira ve altında olan emekliler için sıfır zam riski bulunduğu belirtildi.
MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TAHMİNİ RAKAM 22.950 LİRA
Karakaş ayrıca, şu an en düşük memur emeklisi maaşının 19.616 lira olduğunu ifade ederek, %17’lik bir artış gerçekleşmesi durumunda bu rakamın en az 22.950 liraya ulaşacağını öngördü. TÜİK’in açıklayacağı verilerde ciddi bir sapma olmaması halinde, Temmuz zammının bu aralıkta şekillenmesi bekleniyor.