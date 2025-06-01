SGK Uzmanı İsa Karakaş Net Rakam Verdi! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığını Açıkladı

TABAN MAAŞA ZAM YAPILIRSA 17 BİN LİRAYI AŞACAK

Karakaş, en düşük emekli maaşının şu an 14.469 lira olduğunu hatırlatarak, Temmuz ayında hangi hesaplama yönteminin tercih edileceğinin kritik olduğunu vurguladı. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi zam kök maaşlara uygulanırsa, en düşük emekli maaşının sabit kalabileceğine dikkat çekti. Ancak zam mevcut taban maaşa uygulanırsa, bu tutarın 17.000 liranın üzerine çıkacağını ifade etti.