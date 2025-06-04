İstanbul'da Yaşamak 'Paha Biçilemez'... İPA Açıkladı: Maliyet Aldı Başını Gidiyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın Mayıs 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91 bin 722 TL’ye ulaştı. Bir önceki aya göre yüzde 1,88, geçen yıla göre ise yüzde 49,09 artış kaydedildi.

Eda Narin Eda Narin
İstanbul'da Yaşamak 'Paha Biçilemez'... İPA Açıkladı: Maliyet Aldı Başını Gidiyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Mayıs 2025’e ilişkin “Yaşam Maliyeti” araştırmasını yayımladı. Rapora göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 9 bin 722 TL’ye yükseldi. Bu rakam, Nisan 2025’teki 90 bin 032 TL’lik maliyetten 1.690 TL daha yüksek, aylık artış oranı ise yüzde1,88 olarak hesaplandı. Geçen yılın Mayıs ayındaki 61 bin 523 TL’lik yaşam maliyeti ile karşılaştırıldığında, yıllık artış oranı yüzde 49,09’a ulaştı.

İstanbul'da Yaşamak 'Paha Biçilemez'... İPA Açıkladı: Maliyet Aldı Başını Gidiyor - Resim : 1
Aylık değişim

Raporda, yaşam maliyetindeki artışın özellikle gıda, barınma ve ulaşım gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat yükselişlerinden kaynaklandığı belirtildi. 2025 yılının ilk beş ayında aylık değişim oranları sırasıyla Ocak’ta yüzde 7,10, Şubat’ta yüzde 3,10, Mart’ta yüzde 2,38, Nisan’da yüzde 2,91 ve Mayıs’ta yüzde 1,88 olarak kaydedildi. Bu veriler, İstanbul’da hanelerin ekonomik yükünün sürekli arttığını ve asgari ücretle geçinen aileler için yaşamın giderek zorlaştığını ortaya koyuyor.

İstanbul'da Yaşamak 'Paha Biçilemez'... İPA Açıkladı: Maliyet Aldı Başını Gidiyor - Resim : 2
Yıllık değişim

İPA’nın araştırması, İstanbul’da yaşam maliyetinin son bir yılda yaklaşık 30 bin TL artarak hane bütçelerini ciddi şekilde zorladığını gösteriyor. Sosyal medyada da yankı bulan bu durum, İstanbulluların artan fiyatlar karşısında geçim mücadelesi verdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İstanbul'da Yaşamak 'Paha Biçilemez'... İPA Açıkladı: Maliyet Aldı Başını Gidiyor - Resim : 3
İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti tutarı
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