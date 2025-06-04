İstanbul'da Yaşamak 'Paha Biçilemez'... İPA Açıkladı: Maliyet Aldı Başını Gidiyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Mayıs 2025’e ilişkin “Yaşam Maliyeti” araştırmasını yayımladı. Rapora göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 9 bin 722 TL’ye yükseldi. Bu rakam, Nisan 2025’teki 90 bin 032 TL’lik maliyetten 1.690 TL daha yüksek, aylık artış oranı ise yüzde1,88 olarak hesaplandı. Geçen yılın Mayıs ayındaki 61 bin 523 TL’lik yaşam maliyeti ile karşılaştırıldığında, yıllık artış oranı yüzde 49,09’a ulaştı.

Aylık değişim

Raporda, yaşam maliyetindeki artışın özellikle gıda, barınma ve ulaşım gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat yükselişlerinden kaynaklandığı belirtildi. 2025 yılının ilk beş ayında aylık değişim oranları sırasıyla Ocak’ta yüzde 7,10, Şubat’ta yüzde 3,10, Mart’ta yüzde 2,38, Nisan’da yüzde 2,91 ve Mayıs’ta yüzde 1,88 olarak kaydedildi. Bu veriler, İstanbul’da hanelerin ekonomik yükünün sürekli arttığını ve asgari ücretle geçinen aileler için yaşamın giderek zorlaştığını ortaya koyuyor.

Yıllık değişim

İPA’nın araştırması, İstanbul’da yaşam maliyetinin son bir yılda yaklaşık 30 bin TL artarak hane bütçelerini ciddi şekilde zorladığını gösteriyor. Sosyal medyada da yankı bulan bu durum, İstanbulluların artan fiyatlar karşısında geçim mücadelesi verdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.