Bakanlık’tan ‘Sahte Gübre’ Sorusan Yönetmelik Yanıtı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği sahte gübre sorusuna verilen yanıtı değerlendirdi. Sahte gübrede artış olup olmadığına ilişkin soruya yönetmelikle yanıt verilmesini eleştiren Gürer “Net bilgiler verilmeden sorunu çözmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Gürer, Bakan Yumaklı’ya yönelttiği önergede şu soruları sormuştu: “2024 yılında ne kadar sahte gübre yakalanmıştır? Bir önceki yıla göre artış var mıdır? Sahte gübre nedeniyle çiftçilerin uğradığı zarar tutarı nedir? Bu konuda herhangi bir destek sağlanmış mıdır? Sahte gübre nedeniyle hakkında işlem yapılan kişi sayısı kaçtır? İzinli gübre satış noktalarında sahte gübre tespiti yapılmış mıdır? Gübre fiyatlarındaki artış, üreticiyi daha düşük gübre kullanmaya zorlarken gübrede en az yüzde 50 sübvansiyon sağlanması için bir çalışma düşünülmekte midir?”

'SORULARI GÖZARDI ETTİLER, CİDDİYETSİZ BİR YAKLAŞIM'

Bakan Yumaklı ise soru önergesine yönetmelikler ve denetim detaylarıyla yanıt verdi.

Yazılı Soru önergesine verilen yanıtları eleştiren Gürer, "2024 yılında ne kadar sahte gübre yakalandığını sorduğumuzda, yönetmeliklerden ve denetimlerin işleyişinden bahsediliyor. Sahte gübre nedeniyle çiftçilerimizin uğradığı zararı öğrenmek istediğimizde, çiftçilere verilen genel destek programlarından söz ediliyor. Bu yaklaşım, çiftçilerimizin sahada yaşadığı somut sorunları göz ardı etmektir ve ciddiyetsiz bir yaklaşımdır" diye konuştu.

2025’TE KAMUOYUNA YANSIYAN 90 TON SAHTE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

Öner Fethi Gürer, sahte gübre sorununun sadece çiftçiyi değil, ülke üretimini de olumsuz etkidiğini belirterek "2025 yılında Sahte gübreyle mücadele için daha etkin ve şeffaf bir yaklaşım sergilenmelidir. Çeşitli illerde yapılan denetimlerde toplam 90 ton sahte gübre ele geçirildi. Manisa’da gerçekleştirilen operasyonlarda, tarım sektöründe büyük zarar yaratan 29 ton sahte gübreye el konuldu. Antalya’da yapılan denetimlerde bir tır dolusu, toplam 17 ton sahte gübre ele geçirildi. Gaziantep’te düzenlenen operasyon ise sahte gübre sorununun boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Şehirde ele geçirilen 44 ton sahte gübre, çiftçiler ve tarım sektörünü tehdit eden bu sorunun ciddiyetini ortaya koydu” dedi.