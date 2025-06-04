KFC Türkiye Pazarına Geri Dönüyor! Yeni Ortağı Bakın Kim Oldu

YATIRIMCI DESTEKLİ YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

HD Holding, KFC Türkiye operasyonunu üstlenirken, bu süreçte bir yatırım fonuyla da ortaklık kurdu. Sabah gazetesinden Hülya Güler’in aktardığı bilgilere göre, söz konusu yatırımcı fonun ismi henüz açıklanmadı. Ancak anlaşmanın bu ortaklık sayesinde şekillendiği belirtildi.

KFC’nin yıl sonuna kadar Türkiye’de yeniden faaliyete başlaması hedefleniyor. İlk etapta kaç restoranın açılacağı ise lokasyon seçimleri ve kira anlaşmalarının süresine bağlı olarak netleşecek.