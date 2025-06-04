KFC Türkiye Pazarına Geri Dönüyor! Yeni Ortağı Bakın Kim Oldu
ABD merkezli fast food zinciri KFC, Türkiye’deki yeni iş ortağını buldu. Şirket, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi olan HD Holding ile el sıkıştı. Bu anlaşmayla birlikte KFC, Türkiye pazarına yeniden giriş yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
KFC, Türkiye’ye 1989 yılında Süzer Grup ortaklığıyla adım atmış, yıllar içinde farklı yerel partnerlerle faaliyetlerini sürdürmüştü. Son olarak İş Gıda A.Ş. ile yürütülen franchise anlaşması 2025'in başında sona ermiş, ardından tüm KFC şubeleri kapatılmıştı.
YATIRIMCI DESTEKLİ YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
HD Holding, KFC Türkiye operasyonunu üstlenirken, bu süreçte bir yatırım fonuyla da ortaklık kurdu. Sabah gazetesinden Hülya Güler’in aktardığı bilgilere göre, söz konusu yatırımcı fonun ismi henüz açıklanmadı. Ancak anlaşmanın bu ortaklık sayesinde şekillendiği belirtildi.
KFC’nin yıl sonuna kadar Türkiye’de yeniden faaliyete başlaması hedefleniyor. İlk etapta kaç restoranın açılacağı ise lokasyon seçimleri ve kira anlaşmalarının süresine bağlı olarak netleşecek.
İLK 2 YILDA 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI
KFC Türkiye'nin yeni iş planına göre, ilk 2 yıl içinde 50 milyon dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor. Bu yatırımın kaç şubeye dönüşeceği ise henüz belirlenmedi. Ancak HD Holding ile yatırım ortağının özellikle yoğun müşteri potansiyeli taşıyan alışveriş merkezleriyle kira görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
TÜRKİYE, STRATEJİK ÖNEMİNİ KORUYOR
Sektör kaynaklarına göre KFC yönetimi, Türkiye’yi her zaman stratejik bir pazar olarak değerlendirdi. Şirketin, pazardan çıkma gibi bir düşüncesi olmadı ve yılbaşından bu yana birçok şirketle iş birliği görüşmeleri yürüttü. Ancak bu görüşmelerin büyük kısmı, finansal şartların uygun olmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.
Yeni anlaşma ile birlikte KFC, HD Holding çatısı altında Türkiye'de yeniden yapılanmaya hazırlanıyor.