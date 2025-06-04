Toplayıp, Kurutup, Satıyorlar... Kilosu Bir Yılda Yüzde 100'ün Üzerinde Zamlandı

Manisa’nın Demirci ilçesinde doğal ortamda kendiliğinden yetişen kır papatyaları, yöredeki kadınlar tarafından büyük bir titizlikle toplanarak kurutuluyor ve satışa sunuluyor. Özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde değerlendirilen papatyalar, ilçe kadınları için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Demirci’ye bağlı Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde kadınlar, bahar aylarında sabahın erken saatlerinde yaylalara çıkarak papatya topluyor. Mayıs ayı sonunda açmaya başlayan papatyaların hasadı, haziran sonuna kadar sürüyor.

Kadınlar, öğle saatlerine kadar topladıkları papatyaları evlerinin balkonlarına sererek güneşte kurutuyor. Kurutulan çiçekler, meşrubat ve ilaç üretiminde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor. Papatyaların her aşaması kadınların emeğiyle şekilleniyor.

BİR YILDA YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ZAMLANDI

Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Kireşçi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mayıs ayında papatya topluyoruz. İhtiyacımız kadarını çayını yapmak üzere ayırırız. Kalanını kurutup satarız. Papatyaları başlarından koparıp gövdesini bırakırız ki seneye daha çok olsun diye. Mahallemizdeki kadınlarla birlikte geliriz. Yılda 5 kiloya yakın toplayıp satıyorum. Geçen yıl kilosu 100 liraydı, bu yıl ise 260 liradan satılıyor.”

Kaynak: İHA