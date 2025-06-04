Tapu Sahipler Dikkat! Başvurmayan Tüm Hakkını Kaybedecek

BAŞVURMAYAN MÜKELLEFLERE ÇİFTE YÜK

Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu bedelinin eksik beyan edildiği durumlarda pişmanlıkla yapılan başvuruların gecikme faiziyle sonuçlanacağını, ancak pişmanlık hakkından yararlanılmayan işlemler için hem vergi ziyaı cezası hem de faiz uygulanacağını kaydetti.