Tapu Sahipler Dikkat! Başvurmayan Tüm Hakkını Kaybedecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapuda eksik beyanla harç ödeyen binlerce kişiye yönelik incelemelerini hızlandırdı. Son 5 yıla ait işlemleri tarayan ekipler, 9.150 tapu devrinde satış bedelinin gerçeğe aykırı şekilde düşük gösterildiğini tespit etti. Bu işlemlere ilişkin olarak satıcı ve alıcı taraflara resmi tebligatlar gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yayımlanan genelgeye göre, GİB’in tanıdığı süre içinde pişmanlık başvurusu yapan mükellefler, vergi ziyaı cezası ödemeyecek. Bu kişilere yalnızca aylık %4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ancak tanınan sürede başvuru yapmayanlar, gerçek tapu harcının %25’i oranında vergi ziyaı cezasıyla karşılaşacak ve yine aylık %4,5 gecikme faizi ödeyecek.
GENELGEDE AYRINTILI AÇIKLAMA YER ALDI
GİB tarafından yayımlanan genelgede, vergi usul mevzuatı uyarınca yapılan işlemlere dair ayrıntılı bilgilere yer verildi. Tapu devir işlemlerinde çoğunlukla taraflarca resmi beyanname verilmediği, ancak karşılıklı beyanlara dayalı belgelerle harçların tahsil edildiği vurgulandı.
Tapu harcı beyanında eksiklik olan durumlarda, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesi kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanılabileceği belirtildi. Bu maddeye göre yapılan pişmanlık başvurularında, beyanname verilmemesi nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanamayacağı ifade edildi.
BAŞVURMAYAN MÜKELLEFLERE ÇİFTE YÜK
Gelir İdaresi Başkanlığı, tapu bedelinin eksik beyan edildiği durumlarda pişmanlıkla yapılan başvuruların gecikme faiziyle sonuçlanacağını, ancak pişmanlık hakkından yararlanılmayan işlemler için hem vergi ziyaı cezası hem de faiz uygulanacağını kaydetti.
Yetkililer, vatandaşların cezalı ödeme yüküyle karşılaşmamaları için tebligatlarda belirtilen süre içinde başvuru yapmalarının önemine dikkat çekti.