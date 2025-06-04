Bulgaristan Geri Sayıma Başladı! Para Birimi Değişiyor

Avrupa Komisyonu, Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’ne katılım süreciyle ilgili hazırlıklarını tamamladığını ve 1 Ocak 2026 itibarıyla euroya geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Komisyon’un yayınladığı raporda, Bulgaristan’ın gerekli tüm ekonomik kriterleri sağladığı vurgulandı.

Raporda, Bulgaristan’ın euro para birimine geçmesiyle birlikte Euro Bölgesi’ndeki ülke sayısının 21’e yükseleceği bilgisi yer aldı. Söz konusu geçişin, ülkenin Avrupa ekonomisiyle daha entegre hale gelmesine katkı sunacağı belirtildi.

Değerlendirme sürecinde Bulgaristan’ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) tüzüğüne uyumu da dikkate alındı. Ayrıca fiyat istikrarı, kamu finansmanının sürdürülebilirliği, döviz kuru ve faiz oranları gibi temel ekonomik göstergeler de olumlu bulundu. Buna ek olarak, ödemeler dengesi ile ürün, iş gücü ve finansal piyasalardaki entegrasyon düzeyinin de beklentilere uygun olduğu kaydedildi. Tüm bu unsurlar, Bulgaristan’ın euroya geçişe hazır olduğunu gösterdi.

NİHAİ KARAR AB KONSEYİ'NİN

Ancak ülkenin euro para birimini resmi olarak kabul edebilmesi için süreç henüz tamamlanmadı. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Merkez Bankası’nın konuyla ilgili görüşlerini bildirmesinin ardından, nihai karar AB Konseyi tarafından alınacak.

Euro, 1999 yılında kaydi olarak yürürlüğe girmiş, 2002’de ise banknot ve madeni para olarak dolaşıma sokulmuştu. Son olarak 2023’te Hırvatistan’ın katılımıyla Euro Bölgesi üye sayısı 20’ye çıkmıştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu bölgedeki para politikasını yürütme görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA